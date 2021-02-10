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Таинственный 4500-летний предмет найден возле Стоунхенджа
По инф. Российской газеты   
10 Февраля 2021 г.
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В Великобритании археологи при проведении раскопок на месте прокладки будущего туннеля возле Стоунхенджа обнаружили следы присутствия человека, охватывающие период примерно в 7000 лет. Особое внимание привлек таинственный предмет из сланца, созданный около 4500 лет назад.

Таинственный 4500-летний предмет найден возле Стоунхенджа

Археологи обнаружили свидетельства человеческой деятельности на протяжении длительного периода времени. Причем самые древние из них могут превышать 7000 лет.

Так, в рамках предварительной оценки запланированных под строительство участков от городка Эймсбери до Бервик-Даун были обнаружены неолитические захоронения, а также древние инструменты и керамика.

Наибольший интерес вызвал предмет, найденный в могиле женщины. Последняя умерла в возрасте от 20 до 30 лет. По предварительным данным, возраст захоронения составляет около 4500 лет назад. Ученые датировали его по другим предметам, обнаруженным в могиле. Считается, что именно тогда в Британии появились новые для нее виды керамики.

Кстати, в тот же период времени было построено несколько кругов из голубого камня в Стоунхендже. Что касается загадочного предмета, то он выполнен из сланца. По мнению исследователей, его возраст совпадает с возрастом захоронения. Предназначение этого артефакта пока не установлено.

«Это уникальный предмет: мы никогда раньше не видели ничего подобного, — говорит доктор Мэтт Ливерс, консультант-археолог из Wessex Archeology. — Пока мы можем только предполагать, что именно это было. Возможно, это была церемониальная чаша, намеренно поврежденная перед тем, как ее положили в могилу. Но это мог быть и набалдашник церемониального посоха или дубинки».

Другая таинственная находка — оригинальное C-образное сооружение бронзового века, предназначение которого ученые тоже пока объяснить не смогли. Возможно, это была часть древней мастерской. Странное сооружение находится в районе, который можно называть промышленным.

Здесь было найдено большое количество обожженного кремня. Это указывает на возможное массовое производство кремневых орудий и других артефактов.

Кстати, кремневые инструменты были обнаружены в могилах неолита, они лежали рядом с фрагментами керамики и костями животных. В одном из неолитических захоронений были обнаружены останки младенца, похороненного вместе с простым примитивным сосудом.

«Эти предварительные исследования дали нам возможность больше узнать о существовавшем здесь ландшафте и погрузиться в жизнь тех, кто проживал здесь на протяжении тысяч лет, — говорит Мэтт Ливерс. — Мы обнаружили некоторые следы их деятельности и личные предметы тех людей. Конечно, это кардинально не изменит наши представления об этом месте, но новые знания помогут нам «дорисовать» картину, которая у нас уже есть «.

К слову, старт основных полевых работ запланирован на конец весны текущего года. Предполагается, что в них примут участие 100-150 археологов, а сами раскопки продлятся примерно полтора года — до начала строительства в 2023 году.

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