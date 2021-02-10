Таинственный 4500-летний предмет найден возле Стоунхенджа

В Великобритании археологи при проведении раскопок на месте прокладки будущего туннеля возле Стоунхенджа обнаружили следы присутствия человека, охватывающие период примерно в 7000 лет. Особое внимание привлек таинственный предмет из сланца, созданный около 4500 лет назад.
Археологи обнаружили свидетельства человеческой деятельности на протяжении длительного периода времени. Причем самые древние из них могут превышать 7000 лет.
Так, в рамках предварительной оценки запланированных под строительство участков от городка Эймсбери до Бервик-Даун были обнаружены неолитические захоронения, а также древние инструменты и керамика.
Наибольший интерес вызвал предмет, найденный в могиле женщины. Последняя умерла в возрасте от 20 до 30 лет. По предварительным данным, возраст захоронения составляет около 4500 лет назад. Ученые датировали его по другим предметам, обнаруженным в могиле. Считается, что именно тогда в Британии появились новые для нее виды керамики.
Кстати, в тот же период времени было построено несколько кругов из голубого камня в Стоунхендже. Что касается загадочного предмета, то он выполнен из сланца. По мнению исследователей, его возраст совпадает с возрастом захоронения. Предназначение этого артефакта пока не установлено.
«Это уникальный предмет: мы никогда раньше не видели ничего подобного, — говорит доктор Мэтт Ливерс, консультант-археолог из Wessex Archeology. — Пока мы можем только предполагать, что именно это было. Возможно, это была церемониальная чаша, намеренно поврежденная перед тем, как ее положили в могилу. Но это мог быть и набалдашник церемониального посоха или дубинки».
Другая таинственная находка — оригинальное C-образное сооружение бронзового века, предназначение которого ученые тоже пока объяснить не смогли. Возможно, это была часть древней мастерской. Странное сооружение находится в районе, который можно называть промышленным.
Здесь было найдено большое количество обожженного кремня. Это указывает на возможное массовое производство кремневых орудий и других артефактов.
Кстати, кремневые инструменты были обнаружены в могилах неолита, они лежали рядом с фрагментами керамики и костями животных. В одном из неолитических захоронений были обнаружены останки младенца, похороненного вместе с простым примитивным сосудом.
«Эти предварительные исследования дали нам возможность больше узнать о существовавшем здесь ландшафте и погрузиться в жизнь тех, кто проживал здесь на протяжении тысяч лет, — говорит Мэтт Ливерс. — Мы обнаружили некоторые следы их деятельности и личные предметы тех людей. Конечно, это кардинально не изменит наши представления об этом месте, но новые знания помогут нам «дорисовать» картину, которая у нас уже есть «.
К слову, старт основных полевых работ запланирован на конец весны текущего года. Предполагается, что в них примут участие 100-150 археологов, а сами раскопки продлятся примерно полтора года — до начала строительства в 2023 году.
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Таинственный 4500-летний предмет найден возле Стоунхенджа
В Великобритании археологи при проведении раскопок на месте прокладки будущего туннеля возле Стоунхенджа обнаружили следы присутствия человека, охватывающие период примерно в 7000 лет. Особое внимание привлек таинственный предмет из сланца, созданный около 4500 лет назад.
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