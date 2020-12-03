Сванидзе обрушился на Бастрыкина: вызывает ветеранов на допросы о геноциде!

Историк Николай Сванидзе раскритиковал Следственный комитет РФ, который массово рассылает ветеранам ВОВ повестки на допрос.

Cледственный комитет РФ начал рассылать повестки ветеранам Великой Отечественной войны, которые были свидетелями Сталинградской битвы.

Их вызывают на допрос в рамках дела «о геноциде советских граждан» немецко-фашистскими войсками. Одна из таких повесток пришла 94-летнему жителю Волгограда. Внук ветерана заявил, что не стал тревожить деда известием о вызове к следователю в качестве свидетеля, и пришел давать объяснения сам. Правда, не о геноциде, а о том, что он думает по самому факту такой повестки.

Sobesednik.ru попросил прокомментировать происходящее журналиста, историка и члена Совета по правам человека Николая Сванидзе.

– У меня это вызывает массу вопросов, на которые нет ответа, – сказал Николай Карлович. – Почему появилось это дело? Возможно, дело в плохих отношениях с Западом? И наши хотят вспомнить войну – мол, воевали против всей Европы? Или это месть немцам за то, что они у себя в госпитале лечат Навального? Возможно, это придумано просто от балды: евреи говорят, что у них был геноцид, ну а чем мы хуже.

Непонятно, чего они хотят добиться этим расследованием, ведь был же Нюрнберг, – удивляется Сванидзе. – Где все было установлено и задокументировано. Даже если откроется что-то новое, оно не произведет никакого эффекта. Но при этом геноцид против советского народа найдется вряд ли. Слово «геноцид» привязано к какому-то конкретному признаку: национальности, сексуальной ориентации, наличию психического заболевания или инвалидности, вероисповеданию. Геноцида по признаку советского гражданства не было! – подчеркивает Николай Сванидзе.

Что касается стариков, то это просто какой-то тяжелый бред. Людей 90+, когда на улице зима, холодно, скользко и пандемия, вызывают повесткой! На допрос! – негодует Сванидзе. – Они что, преступники? И ведь они пойдут, потому что они законопослушны, а за неявку им грозят санкции. Почему бы этому кабану, который повестки присылал, самому не прийти к ветеранам в их старенькие «хрущевки»? А заодно поинтересоваться, может, помощь какая-то нужна. Может, хлебушка надо купить или лекарств.

В понедельник, 7 декабря, у нас должна пройти встреча в СПЧ, и я обязательно подниму этот вопрос. Может, еще вспомнить Батыя, Наполеона и шведов под Полтавой?

Напомним, что 20 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на международном форуме «Уроки Нюрнберга», посвященном 75-летию начала Нюрнбергского процесса , призвал закрепить факт геноцида советского народа в годы ВОВ.

, призвал закрепить факт геноцида советского народа в годы ВОВ. «Хорошо известно, что в годы Великой Отечественной войны погибло более 27 млн советских людей. А ведь выясняется, что бойцов действующей армии было около 7 млн, а почти 20 млн – это дети, старики, женщины. Это что, настоящая война? Нет, это геноцид», – заявил Бастрыкин.

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