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Сванидзе обрушился на Бастрыкина: вызывает ветеранов на допросы о геноциде!
По инф. Российской газеты   
03 Декабря 2020 г.
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Историк Николай Сванидзе раскритиковал Следственный комитет РФ, который массово рассылает ветеранам ВОВ повестки на допрос.

«Геноцида советского народа не было!»: Сванидзе обрушился на Бастрыкина

Cледственный комитет РФ начал рассылать повестки ветеранам Великой Отечественной войны, которые были свидетелями Сталинградской битвы.

Их вызывают на допрос в рамках дела «о геноциде советских граждан» немецко-фашистскими войсками. Одна из таких повесток пришла 94-летнему жителю Волгограда. Внук ветерана заявил, что не стал тревожить деда известием о вызове к следователю в качестве свидетеля, и пришел давать объяснения сам. Правда, не о геноциде, а о том, что он думает по самому факту такой повестки.

Sobesednik.ru попросил прокомментировать происходящее журналиста, историка и члена Совета по правам человека Николая Сванидзе.

– У меня это вызывает массу вопросов, на которые нет ответа, – сказал Николай Карлович. – Почему появилось это дело? Возможно, дело в плохих отношениях с Западом? И наши хотят вспомнить войну – мол, воевали против всей Европы? Или это месть немцам за то, что они у себя в госпитале лечат Навального? Возможно, это придумано просто от балды: евреи говорят, что у них был геноцид, ну а чем мы хуже.

Непонятно, чего они хотят добиться этим расследованием, ведь был же Нюрнберг, – удивляется Сванидзе. – Где все было установлено и задокументировано. Даже если откроется что-то новое, оно не произведет никакого эффекта. Но при этом геноцид против советского народа найдется вряд ли. Слово «геноцид» привязано к какому-то конкретному признаку: национальности, сексуальной ориентации, наличию психического заболевания или инвалидности, вероисповеданию. Геноцида по признаку советского гражданства не было! – подчеркивает Николай Сванидзе.

  • Что касается стариков, то это просто какой-то тяжелый бред. Людей 90+, когда на улице зима, холодно, скользко и пандемия, вызывают повесткой! На допрос! – негодует Сванидзе. – Они что, преступники? И ведь они пойдут, потому что они законопослушны, а за неявку им грозят санкции. Почему бы этому кабану, который повестки присылал, самому не прийти к ветеранам в их старенькие «хрущевки»? А заодно поинтересоваться, может, помощь какая-то нужна. Может, хлебушка надо купить или лекарств.

В понедельник, 7 декабря, у нас должна пройти встреча в СПЧ, и я обязательно подниму этот вопрос. Может, еще вспомнить Батыя, Наполеона и шведов под Полтавой?

  • Напомним, что 20 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на международном форуме «Уроки Нюрнберга», посвященном 75-летию начала Нюрнбергского процесса, призвал закрепить факт геноцида советского народа в годы ВОВ.
  • «Хорошо известно, что в годы Великой Отечественной войны погибло более 27 млн советских людей. А ведь выясняется, что бойцов действующей армии было около 7 млн, а почти 20 млн – это дети, старики, женщины. Это что, настоящая война? Нет, это геноцид», – заявил Бастрыкин.

Непростая это тема - восстановление моральной справедливости за преступления прошлого. Конечно, по большей части спустя время люди начинают смотреть на прошлое сквозь призму настоящему и уже не болезненно относятся к делам минувшим.Но другой вопрос - ветераны и события Великой Отечественной войны. Все уже давным давно все разобрано и решено, но нет - нужно вызывать 90-летних стариков в разгар пандемии зимой на допросы. Спрашивается, это нормально?..

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