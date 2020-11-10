ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
Актриса Людмила Хитяева рассказала о своём браке с Валерием Леонтьевым
2020-10-18-15-49-01
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

«Расстрельная яма» в Миллерово: СК возбудил еще одно уголовное дело о геноциде
По инф. Российской газеты   
10 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о геноциде в городе Миллерово и его окрестностях с 1942 по 1943 годы. К преступлению причастны солдаты и офицеры 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса, служившие в группе тайной полевой полиции ГФП-721.

СК возбудил дело о геноциде после раскопок расстрельных ям в Миллерово

Как сообщает пресс-служба СК Ростовской области, в Миллеровском районе поисковики и следователи-криминалисты обнаружили братские могилы, где были похоронены убитые в ходе расправ мирные жители.

Эксгумированы останки 266 человек, в том числе женщин и детей, у которых имеются признаки огнестрельных повреждений. Согласно представленным управлением ФСБ России рассекреченным материалам, массовые убийства мирных жителей осуществлялись в ходе немецкой оккупации Миллерово.

Кроме немецких военнослужащих к преступлению без срока давности могут быть причастны перешедшие на службу Германии бывшие красноармейцы и жители СССР.

К примеру, в ГПФ-721 служил житель украинского города Ромны Александр Юхновский, он же Алекс Лютый, который был причастен к пыткам и убийствам жителей Донбасса, Ростовской области, Харьковщины и Черниговщины, а также Молдавии. До 1975 года каратель скрывался и жил в Москве под чужой фамилией, но был арестован КГБ и через два года, по окончанию судебного следствия, казнен.

Еще о преступлениях прошлого и поисках справедливости в настоящем:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 