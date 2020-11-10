«Расстрельная яма» в Миллерово: СК возбудил еще одно уголовное дело о геноциде

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о геноциде в городе Миллерово и его окрестностях с 1942 по 1943 годы. К преступлению причастны солдаты и офицеры 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса, служившие в группе тайной полевой полиции ГФП-721.
Как сообщает пресс-служба СК Ростовской области, в Миллеровском районе поисковики и следователи-криминалисты обнаружили братские могилы, где были похоронены убитые в ходе расправ мирные жители.
Эксгумированы останки 266 человек, в том числе женщин и детей, у которых имеются признаки огнестрельных повреждений. Согласно представленным управлением ФСБ России рассекреченным материалам, массовые убийства мирных жителей осуществлялись в ходе немецкой оккупации Миллерово.
Кроме немецких военнослужащих к преступлению без срока давности могут быть причастны перешедшие на службу Германии бывшие красноармейцы и жители СССР.
К примеру, в ГПФ-721 служил житель украинского города Ромны Александр Юхновский, он же Алекс Лютый, который был причастен к пыткам и убийствам жителей Донбасса, Ростовской области, Харьковщины и Черниговщины, а также Молдавии. До 1975 года каратель скрывался и жил в Москве под чужой фамилией, но был арестован КГБ и через два года, по окончанию судебного следствия, казнен.
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