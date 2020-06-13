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Суд ужесточил приговор мужчине, посадившему своего сына на цепь

По инф. Российской газеты   
13 Июня 2020 г.
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В Краснодарском крае пересмотрели уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, посадившего на цепь сына. Ему ужесточили наказание: два года колонии-поселения и штраф в пять тысяч рублей заменили на три года колонии общего режима и 100 тысяч рублей штрафа.

Жителя Кубани осудили за посаженного на цепь маленького сына

Пересмотром приговора Белореченского районного суда занималась апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда.

Обвиняемый был признан виновным в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним по статье 156 УК РФ.

18 июля прошлого года в селе Великовечном Белореченского района 46-летний мужчина в сарае посадил на цепь родного сына, а сам с четырехлетним ребенком и беременной женой уехал на роды в перинатальный центр Краснодара. Ребенок смог самостоятельно выбраться и сообщить о случившемся работникам соседнего с домом магазина, которые вызвали правоохранителей. Шея мальчика была обмотана цепью, на которой висел замок.

«Кроме того, было установлено, что обвиняемый жестоко и грубо обращался со своим сыном, заведомо зная, что тот в силу своего малолетнего возраста находится в беспомощном состоянии, не предоставлял ребенку полноценного воспитания и родительского внимания», — уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В результате суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и 100 тысячам штрафа. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Наши внуки, к сожалению, нередко сталкиваются с жестокостью в школе и дома. Эксперты говорят, что в обществе перестали работать социальные, негласные законы — что прилично, а что неприлично, исчезло понимание того, что чужие границы неприкосновенны. К тому же на людях сказываются экономические трудности, ведь семьи с детьми порой едва-едва сводят концы с концами. Родители, замученные и задёрганные, срывают эмоции на детях, которые ни в чём не виноваты. Но это, конечно, неправильно. Нужно брать себя в руки и не превращать детей в жертв своих эмоций.

Вот ещё несколько печальных заголовков (а ведь этого можно было не допустить!):

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