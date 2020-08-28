Суд оправдал продавщицу, обозвавшую губернатора «навозной мухой»

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Об этом сообщил в Telegram глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Женщине должны вернуть из бюджета 30 тыс. рублей, которые она выплатила за три обидных эпитета в адрес представителя власти.
Верховный суд отменил решения сразу трех нижестоящих инстанций: постановление Котласского городского суда, решение Архангельского областного суда и постановление заместителя председателя Архангельского облсуда. Производство по делу прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.
«Нижестоящие суды проигнорировали довод о невозможности отнесения губернатора к органам, осуществляющим государственную власть в РФ», — говорится в сообщении Чикова.
Летом 2019 года 46-летняя Светлана Бакшеева эмоционально отреагировала на заявление главы региона, который назвал «шелупонью» защитников Шиеса. Жительница Котласа тоже не поскупилась на выражения и в постах в «ВКонтакте» назвала губернатора «лоснящимся мурлом», «навозной мухой» и «лысой гнидой». На Бакшееву написала заявление ее 69-летняя землячка.
Продавщицу оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Необходимую сумму ей помогли собрать друзья и другие неравнодушные горожане, поскольку штраф оказался больше зарплаты Бакшеевой, писало издание 29.ru.
В минувшем году российские суды назначили штрафов в рамках закона о неуважении к властиболее чем на 1 млн рублей. При этом некоторые случаи бывают, прямо скажем, беспрецедентные. Так, героиню нашей истории, жительницу Архангельской области Светлану Бакшееву, вовсе оштрафовали дважды, и после этого Генпрокуратура впервые обжаловала решение суда о штрафе. Порой бывает и совсем другой поворот дел, когда дела прекращаются. Например, Октябрьский районный суд Архангельска прекратил дело против местного жителя Александра Пушкина. Такое решение было принято из-за отсутствия состава правонарушения. А бывает еще и вот такой, третий поворот событий, когда человека приговаривают к немаленькому реальному сроку. И иначе, чем маразмом это назвать нельзя...
В Иране в ходе полицейской операции, направленной против незаконных археологических раскопок, обнаружена крайне редко встречающаяся медная монета, относящаяся к периоду процветания древнего царства Элам.
Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна обвинений.
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