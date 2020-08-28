Суд оправдал продавщицу, обозвавшую губернатора «навозной мухой»

Верховный суд РФ прекратил административное дело в отношении продавщицы из Котласа об оскорблении губернатора Архангельской области.

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Об этом сообщил в Telegram глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Женщине должны вернуть из бюджета 30 тыс. рублей, которые она выплатила за три обидных эпитета в адрес представителя власти.

Верховный суд отменил решения сразу трех нижестоящих инстанций: постановление Котласского городского суда, решение Архангельского областного суда и постановление заместителя председателя Архангельского облсуда. Производство по делу прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.

«Нижестоящие суды проигнорировали довод о невозможности отнесения губернатора к органам, осуществляющим государственную власть в РФ», — говорится в сообщении Чикова.

Летом 2019 года 46-летняя Светлана Бакшеева эмоционально отреагировала на заявление главы региона, который назвал «шелупонью» защитников Шиеса. Жительница Котласа тоже не поскупилась на выражения и в постах в «ВКонтакте» назвала губернатора «лоснящимся мурлом», «навозной мухой» и «лысой гнидой». На Бакшееву написала заявление ее 69-летняя землячка.

Продавщицу оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Необходимую сумму ей помогли собрать друзья и другие неравнодушные горожане, поскольку штраф оказался больше зарплаты Бакшеевой, писало издание 29.ru.

Polit.ru

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