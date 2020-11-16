Лукашенко заявил, что ни один из его сыновей не будет президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих сыновей в преемники. Отрывок из его интервью журналистам из России, Украины и Казахстана показал телеканал «Россия-1».

Александр Лукашенко с сыном Николаем

«Ни один мой сын не будет президентом, ни один! (всего у Лукашенко три сына - 44-летний Виктор, сотрудник Совета Безопасности страны, 40-летний Дмитрий и 16-летний Николай. - прим. МГ.). Мне кажется, что и пять лет я не буду, исходя из той конструкции, которую пытаюсь выстроить. Никакого транзита власти, никаких преемников — как народ изберет, так и будет, я поклялся!» — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что не уйдет с поста «вдруг» и не откажется от власти «под давлением».

Лукашенко сообщил, что в январе-феврале 2021 года в Белоруссии пройдет Всебелорусское народное собрание. Там он объявит подробности предстоящей конституционной реформы, в результате которой он готов передать более полусотни своих функций на другие уровни власти.

Встреча с тележурналистами продолжалась четыре часа. Из них 36 минут Лукашенко отвечал на вопрос о протестах и волнениях, «которые захлестнули многие страны после выборов», говорится в телеграм-канале «Пул первого», который связывают с журналистским пулом президента Белоруссии.

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В начале сентября белорусские власти представили России и ОБСЕ план выхода из политического кризиса. Проект конституционной реформы предполагает значительное ослабление президентской власти и усиливает парламент и правительство страны. Согласно этому плану, новые президентские выборы, которых добивается оппозиция, состоятся в 2022 году.

13 октября лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила Лукашенко «Народный ультиматум». Она заявил, что, если до 25 октября он не уйдет с поста президента, в Белоруссии начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Спустя месяц белорусские оппозиционеры решили сменить тактику, чтобы сделать протест более эффективным. 13 ноября Тихановская объявила о создании Народного Трибунала, который будет собирать доказательства преступлений, совершенных представителями власти.

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Polit.ru

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