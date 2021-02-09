Страшилка для алиментщиков: не хочешь платить — скоси борщевик

Уничтожение ядовитого борщевика могут включить в список общественных работ в Ленобласти. Такое предложение выдвинул губернатор региона Александр Дрозденко.

В прошлом году в Тельмановском сельском населении уже состоялась акция «Не заплатил алименты — скоси борщевик» — как сообщили в ведомстве, «она была проведена успешно». Уклоняющиеся от выплаты алиментов бывшим женам и детям косили борщевик, растущий на берегах Ижоры. С использованием химии ядовитое растение уничтожить было нельзя из-за водоема рядом.

Глава Ленобласти также поручил рассмотреть возможность проведения субботников по уничтожению борщевика на берегах водоемов в рамках Года чистой воды.

А вот что еще мы рассказывали об этом растении, которое наводит ужас:

По инф. rosbalt.ru

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