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Борщевик уже достиг Арктики. Аборигены — в ужасе!

По инф. Российской газеты   
21 Января 2021 г.
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Ученые фиксируют последствия колебания климата на Ямале. В частности, в арктической зоне нашли растения-вселенцы, ранее характерные только для более южных регионов.

Борщевик уже достиг Арктики. Аборигены — в ужасе!

«На Ямал были занесены семена опасного борщевика Сосновского, ареал произрастания которого уже достиг широт Мыса Каменного и Сеяхи, что в перспективе может нанести существенный вред традиционному хозяйству коренных малочисленных народов Севера», — говорится в сообщении Научного центра изучения Арктики.

Один куст этого очень живучего сорняка может дать до 20 тысяч семян. Кроме того, устойчив к неблагоприятному климату, не подвержен болезням и подавляет рост других растений. Борщевик захватил огромные территории и каждый год, по свидетельству специалистов, увеличивает их на 10 процентов. Бороться с ним невероятно сложно: эффективна только химическая обработка гербицидами.

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— Если растения-вселенцы начнут вытеснять доминантные для нашего региона виды, это приведет к критическим изменениям в экосистемах Арктики и Субарктике, — считает завсектором охраны окружающей среды, кандидат географических наук Роман Колесников.

Чтобы спрогнозировать возможные последствия от внедрения новых растений, в автономном округе проведут экологический мониторинг в разных районах. Полученные данные позволят оценить, насколько устойчив к изменению климата ландшафт, выявить негативные тенденции.

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