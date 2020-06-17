Статуя Геракла вернулась в Царское Село после первой реставрации

В Екатерининский парк «Царское село» вернулся бронзовый Геракл. Скульптура заняла историческое место на лестнице Камероновой галереи.

В сентябре 2019 года Геракл впервые за семьдесят лет покинул пределы музея-заповедника «Царское Село» и отправился на реставрацию. Работы велись девять месяцев мастерами реставрационной мастерской «Наследие».

«Мы рады, что наш знаменитый мифологический герой вернулся домой. Без него Камеронова галерея выглядела пустой, его спутнице Флоре пришлось зимовать одной. Надеюсь, что в обозримом будущем парки вернутся к привычной, докарантинной жизни, и наши посетители вновь смогут прогуляться по колоннаде», – говорит директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.

Реставраторам удалось справиться с трудной задачей по восполнению утрат памятника, приобретенных в процессе бытования. Эксперты устранили следы антропогенного воздействия (утрата слоя патины от прикосновений посетителей, фрагментарные утраты бронзы). Мастера устранили мелкие пробоины, вмятины и трещины, сохранили историческую патину, расчистили и обработали скульптуру изнутри, выполнили усиление конструкции каркаса.

Фигуры Геракла и Флоры украшают лестницу Камероновой галереи. Они были созданы в 1787–1788 годах одновременно со строительством галереи по воле императрицы Екатерины II. Это копии с античных мраморных статуй. Их отливки из бронзы выполнил в литейной мастерской Академии художеств Василий Можалов по моделям скульптора Федора Гордеева.

Федор Гордеев приблизил своего Геракла к работе древнегреческого мастера Лисиппа, выполнившего скульптуру Геракла в IV веке до нашей эры. Первоначально Геракла должен был отливать француз Эдм Гастклу, но он назначил за эту работу такую баснословную по тем временам сумму (6 тысяч рублей), что пришлось передать отливку начинающему литейщику Василию Можалову, который получил за чеканку этой скульптуры звание мастера.

На долю Геракла и Флоры выпали непростые испытания. Во время Великой Отечественной войны статуи вывезли в Германию. Осенью 1947 года директору Центрального хранилища музейных фондов пригородных дворцов-музеев Анатолию Михайловичу Кучумову удалось найти их в Германии во дворе медеплавильного завода города Галле. Они чудом не ушли в переплавку. Уже в декабре 1947 года Геракл и Флора вернулись на свои исторические места.

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По инф. portal-kultura.ru

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