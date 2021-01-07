Стало известно, за что россиян могут уволить в 2021 году

В 2021 году работодатель может уволить сотрудника за игнорирование звонков от начальства в течение двух суток или смену геолокации без предупреждения.

В связи с переходом на удаленную работу предусмотрены нововведения. Председатель Комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко напомнила, что если работник не выходит на связь с работодателем в течение двух суток или не сообщил о смене геолокации, из-за которой пострадало качество работы, то его могут оставить без должности.

Поплатиться рабочим местом можно за прогул всей смены, отсутствие на рабочем месте более четырех часов, употребление алкоголя на территории работодателя, подтвержденное состояние опьянения, игнорирование правил охраны труда, если это повлекло последствия, ущерб компании, более двух раз устроил саботаж, отказался исполнять законные приказы и распоряжения начальства, затянул со сроками выполнения заданий или некачественно их делал, уклонялся от обязательного медосмотра.

Лишить работы могут после фиксации двух и более случаев: опоздания, необоснованные отлучки, несоблюдение графика работы, правил служебной безопасности (без ущерба).

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По инф. rosbalt.ru

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