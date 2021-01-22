Стало известно, сколько россияне платят по просроченным долгам

Средний ежемесячный платеж в счет погашения просроченного долга в России по итогам минувшего года составил около 4 тыс. рублей, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«В 2020 году средний платеж в счет погашения просроченного кредита составлял порядка 4 тысяч рублей. Каждый четвертый должник, вышедший на просроченную задолженность, не смог правильно соизмерить уровень своего дохода с ежемесячным платежом и оценить риски», — говорится в исследовании

По оценкам НАПКА, наиболее комфортный уровень платежной нагрузки на клиента варьируется в пределах 20-30% от дохода.

Ранее также стало известно, что число банкротств россиян и индивидуальных предпринимателей (ИП) подскочило в минувшем году сразу на 72,6%. «В сегменте потребительских банкротств продолжился бурный рост. Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2020 году составило 119 049, что на 72,6% больше, чем в 2019 году», — указывалось в материалах «Федресурса».

Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство: в 94,5% случаев в 2020 году (90,7% в 2019 году). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 7,5% до 4,6%, ФНС России — снизилась с 1,7% до 1%.

Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года, до конца 2020 года несостоятельными стали 282,3 тыс. граждан РФ.

Кстати:

Примерно 5% россиян или 7,8 миллиона человек находятся в базе судебных приставов из-за невыплаченных кредитов. Каждый шестой неплательщик — пенсионер.

Ранее замминистра экономического развития Илья Торосов связывал рост числа прошедших через процедуру личного банкротства с повышением информированности граждан о ней. «Освобождение граждан от непосильных долгов имеет прежде всего социальное значение. Мы даем тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию, возможность „перезапуститься“. Поэтому повышение информирования тех, кому эта процедура предназначена, несомненно влияет на увеличение количества процедур банкротства граждан», — отмечал замглавы МЭР.

При этом, как следует из статистики Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 2020 году россияне подали через многофункциональные центры (МФЦ) более 6,4 тыс. заявлений о банкротстве по новой процедуре. Упрощенный механизм списания долгов без судебных разбирательств заработал в России 1 сентября прошлого года.

В целом внесудебное банкротство возбуждалось в 28,8% случаев. Было возбуждено 1 тыс. 849 процедур, 4 тыс. 564 заявлений возвращено.

О масштабной закредитованности россиян всем известно. И пенсионеры не являются здесь исключением, они тоже попадают в подобные финансовые отношения. Где-то действительно деньги пожилым гражданам очень были нужны – сложились определенные обстоятельства, а иногда на получение помощи от кредитных структур толкает элементарное неумение планировать свои расходы и жить в соответствии с получаемыми средствами. Так или иначе, порой выкрутиться из ситуации без кредита ну никак невозможно. А вот рассчитаться с ними сейчас, во время столь сложного экономического положения, могут не все. По теме:

По инф. rosbalt.ru

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