Лишь у четверти россиян есть финансовая подушка на случай увольнения

Финансовую подушку на случай увольнения имеют лишь четверть россиян, свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и «Сбербанк страхования».

«Финансовую подушку на случай увольнения имеют лишь 23% россиян. 10% респондентов указали, что их сбережений хватит не больше, чем на месяц. При этом 34% опрошенных финансовая подушка сможет поддерживать в течение 1-3 месяцев, а 31% — до полугода, а у четверти сбережений хватит на год без работы», — приводит РИА «Новости» выдержки из исследования.

Оно было проведено в ноябре текущего года, в нем приняли участие более 3 тысяч респондентов из всех регионов страны.

Ранее в ноябре ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которому 35% живут без накоплений, а у 65% россиян есть сбережения, которые в основном они хранят их в рублях (61%).

В целом же, выяснили социологи, россияне придерживаются сберегательного образа жизни: 70% считают, что лучше меньше расходовать деньги на покупки.

Каждый пятый (21%), напротив, сказал, что зарплату или пенсию нужно вложить побыстрее в покупки, а сбережения — во что-то ценное.

36% россиян заявили, что деньги лучше положить на счет в банк. Обратного мнения придерживаются 46% респондентов.

Позже стало известно, что почти половина граждан России понесли финансовые потери из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Таковы результаты совместного опроса Бизнес-платформы ОНФ и сервиса «Онлайн Доктор».

Кроме того, более чем половина (57%) респондентов заявили, что их работодатель «оставил все без изменений». При этом у 23,9% россиян сокращали фонд оплаты труда, а у 10,1% граждан были задержки заработной платы, но по соглашению с сотрудниками. Лишь у 8,9% опрашиваемых работодатель стал сокращать сотрудников.

Расходы российских семей упали во II квартале текущего года почти на 13% в годовом сопоставлении до 16,5 тыс. рублей.

С учетом инфляции реальные расходы опустились до 13-летнего минимума — меньше россияне тратили лишь в 2007 году, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Публикации о разрыве между богатством и бедностью в России - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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