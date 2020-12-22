|
Стало известно, как петербуржцы смогут записаться на прививку от коронавируса
|По инф. rosbalt.ru
|22 Декабря 2020 г.
|
Запись в Петербурге на массовую вакцинацию от коронавируса будет осуществляться через интернет и линию 122. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что пока прививают «организованные коллективы», которые записывают на прививку по месту работы.
«Можно говорить о текущем алгоритме, который сформировался буквально в последние дни. С учетом того, что мы прививаем организованные коллективы — педагоги, медицинские работники, сотрудники транспорта, сотрудники социальной сферы — это все те лица, которые можно записать централизованно в тех организациях, в которых они работают», — уточнил он.
За прошедшие сутки в Петербурге выявлено 3 тыс. 757 человек с коронавирусом. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Третий день подряд из больниц выписывают более 3 тыс. горожан. Так, по данным центра, за минувший день вылечились 3 тыс. 50 человек.
Количество летальных исходов в Петербурге остается самым высоким по России. Списки умерших пополнили еще 84 человека.
В Ленобласти коронавирус за сутки обнаружен у 235 жителей. Из больниц выписали 253 пациентов, умерли 6 человек.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •