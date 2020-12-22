Стало известно, как петербуржцы смогут записаться на прививку от коронавируса

Запись в Петербурге на массовую вакцинацию от коронавируса будет осуществляться через интернет и линию 122. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что пока прививают «организованные коллективы», которые записывают на прививку по месту работы.

«Можно говорить о текущем алгоритме, который сформировался буквально в последние дни. С учетом того, что мы прививаем организованные коллективы — педагоги, медицинские работники, сотрудники транспорта, сотрудники социальной сферы — это все те лица, которые можно записать централизованно в тех организациях, в которых они работают», — уточнил он.

За прошедшие сутки в Петербурге выявлено 3 тыс. 757 человек с коронавирусом. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Третий день подряд из больниц выписывают более 3 тыс. горожан. Так, по данным центра, за минувший день вылечились 3 тыс. 50 человек.

Количество летальных исходов в Петербурге остается самым высоким по России. Списки умерших пополнили еще 84 человека.

В Ленобласти коронавирус за сутки обнаружен у 235 жителей. Из больниц выписали 253 пациентов, умерли 6 человек.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...