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Учителей и медиков начали вакцинировать от COVID-19 в Петербурге
По инф. Парламентской газеты   
20 Декабря 2020 г.
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В Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса педагогов и социальных работников, прививку уже получили 400 медиков, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Учителей и медиков начали вакцинировать от COVID-19 в Петербурге

«Сегодня мы начинаем прививать социальных работников и педагогов. Сейчас работает 8 прививочных центров, в понедельник мы откроем дополнительно еще 11… До 25 (декабря) числа мы постараемся открыть до 70 центров», — сказал он.

По словам заместителя, прививки от вируса сделали уже порядка 400 медработников. Сарана рассказал, что люди переносят вакцину хорошо.

13 декабря глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что количество госпитализированных в течение недели в городские инфекционные стационары пациентов достигло максимума за период пандемии коронавируса.

Позже сообщалось, что Санкт-Петербург вышел на плато заболеваемости коронавирусом нового типа.

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