Списывать долги «под ноль»? Побойтесь бога, кредиторы!

В Госдуму внесли законопроект, который позволит оставлять должникам по кредитам сумму прожиточного минимума. Это позволит защитить пенсионеров, инвалидов и других социально-уязвимых категорий граждан. Заметим, что в России каждый шестой неплательщик по кредиту - пенсионер!

Документ опубликован в базе законопроектов. Авторами стали сенаторы РФ Андрей Турчак, Андрей Клишас, Инна Святенко, Елена Бибикова, Мария Львова-Белова.

Проект подразумевает, что должник сможет обратиться в подразделение судебных приставов, и попросить сохранить ежемесячный доход не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Тогда с должника не смогут взыскать эту сумму.

Первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак пояснил, что фактически речь идет о конституционном праве людей на социальное обеспечение. Новая норма позволит защитить социально-уязвимые категории граждан, например, инвалидов или пенсионеров. Закон коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи счета не защищены от взысканий. Сейчас все их доходы обнуляются во время взысканий долгов, пояснил Турчак.

По его словам, закон даст гарантию того, что ни один человек в стране не останется без средств к существованию. Кредиторы больше не смогут взыскивать деньги должника «под ноль».

Напомним, с 2021 года МРОТ составит 12 тыс. 792 рубля, его будут рассчитывать на основе медианной зарплаты, а не исходя из потребительской корзины, как было до сих пор. В итоге минимальную зарплату установят на уровне 42% от медианной, и этот базовый показатель не будет изменяться вплоть до 2026 года.

Публикации на тему богатства и бедности на нашем портале - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...