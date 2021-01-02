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Специалисты рассказали, как избавляться от запаха старости
|По инф. rosbalt.ru
|02 Января 2021 г.
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Так называемый «запах старости» вызывает химическое соединение 2-ноненаль.
Специалисты говорят, что убрать специфический запах с помощью духов нельзя — более того, от этого он может даже усилиться.
Чтобы избавиться от запаха, нужно пить не меньше полутора литров воды в день, чаще менять белье и одежду, принимать душ раз или лучше два в день — при этом достаточно просто ополоснуться чистой водой.
Чтобы запах не распространялся по квартире, нужно регулярно убираться и чаще проветривать помещения, в том числе еженедельно проводить влажную уборку.
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