Специалисты рассказали, как избавляться от запаха старости

Так называемый «запах старости» вызывает химическое соединение 2-ноненаль.

Специалисты говорят, что убрать специфический запах с помощью духов нельзя — более того, от этого он может даже усилиться.

Чтобы избавиться от запаха, нужно пить не меньше полутора литров воды в день, чаще менять белье и одежду, принимать душ раз или лучше два в день — при этом достаточно просто ополоснуться чистой водой.

Чтобы запах не распространялся по квартире, нужно регулярно убираться и чаще проветривать помещения, в том числе еженедельно проводить влажную уборку.

Полезные советы на все случаи жизни - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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