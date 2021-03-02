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«Спасем деревянную Рязань»
По инф. polit.ru   
02 Марта 2021 г.
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В интернете состоялась премьера короткометражного документального фильма «Спасем деревянную Рязань». В ленте горожане, а также сторонник «Движения Захара Прилепина» – градозащитник и историк Андрей Петруцкий рассказали о деревянных постройках по улицам Урицкого, 36, Вознесенского, 80, Садовая, 40 и Щедрина, 40 — все эти дома внесены в реестр объектов культурного наследия.

Движение Захара Прилепина представило документальный фильм «Спасем деревянную Рязань»

В картине жители домов рассказывают о своих домах и о важности сохранения деревянного зодчества. Лента фиксирует состояние данных объектов культуры и озвучивает пути решения проблем.

Рязанской областной Думы от партии «За правду» Григорий Парсентьев, проведя экскурсию для съемочной группы по улице Урицкого, где провел свое детство. Историк Андрей Петруцкий отметил важность создания градозащиной мастерской Есенин-центра, организованного (как и съемки картины) в рамках деятельности Культурного фронта Движения Захара Прилепина, которая на данный момент занимается обучением волонтеров деревянному ремеслу под руководством реставратора Сергея Косырева и изготовлением деревянных наличников и элементов быта для восполнения утрат на домах.

Градозащитная мастерская и спасение деревянной Рязани, на малой родине Захара Прилепина – пилотный проект «Культурного фронта» по сохранению исторической среды городов русской провинции. Известно, что Захар давно и серьезно озабочен проблемой сохранения культурного наследия, и имеет прямое отношение к спасению знаковых памятников истории и культуры. «Культурный фронт» готов к рассмотрению и поддержке проектов градозащитных сообществ и энтузиастов защиты объектов культурного наследия в самых разных городах России.

Polit.ru

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