Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
В интернете состоялась премьера короткометражного документального фильма «Спасем деревянную Рязань». В ленте горожане, а также сторонник «Движения Захара Прилепина» – градозащитник и историк Андрей Петруцкий рассказали о деревянных постройках по улицам Урицкого, 36, Вознесенского, 80, Садовая, 40 и Щедрина, 40 — все эти дома внесены в реестр объектов культурного наследия.
В картине жители домов рассказывают о своих домах и о важности сохранения деревянного зодчества. Лента фиксирует состояние данных объектов культуры и озвучивает пути решения проблем.
Рязанской областной Думы от партии «За правду» Григорий Парсентьев, проведя экскурсию для съемочной группы по улице Урицкого, где провел свое детство. Историк Андрей Петруцкий отметил важность создания градозащиной мастерской Есенин-центра, организованного (как и съемки картины) в рамках деятельности Культурного фронта Движения Захара Прилепина, которая на данный момент занимается обучением волонтеров деревянному ремеслу под руководством реставратора Сергея Косырева и изготовлением деревянных наличников и элементов быта для восполнения утрат на домах.
Градозащитная мастерская и спасение деревянной Рязани, на малой родине Захара Прилепина – пилотный проект «Культурного фронта» по сохранению исторической среды городов русской провинции. Известно, что Захар давно и серьезно озабочен проблемой сохранения культурного наследия, и имеет прямое отношение к спасению знаковых памятников истории и культуры. «Культурный фронт» готов к рассмотрению и поддержке проектов градозащитных сообществ и энтузиастов защиты объектов культурного наследия в самых разных городах России.
В интернете состоялась премьера короткометражного документального фильма «Спасем деревянную Рязань». В ленте горожане, а также сторонник «Движения Захара Прилепина» – градозащитник и историк Андрей Петруцкий рассказали о деревянных постройках по улицам Урицкого, 36, Вознесенского, 80, Садовая, 40 и Щедрина, 40 — все эти дома внесены в реестр объектов культурного наследия.
В Сети заработал сервис Deep Nostalgia. Он с помощью искусственного интеллекта позволяет «оживить» практически любое фото — оно начинает поворачиваться и двигать глазами, бровями и ртом. Хотите посмотреть на «живое» фото Владимира Ильича — пожалуйста!
Тревожные новости пришли из Соединенных Штатов. Репродуктивный эпидемиолог заявила, что выживание человечества поставлено под угрозу из-за снижения количества сперматозоидов и изменений в половом развитии. Всему виной плохая экология и наши с вами вредные привычки.
В Турции по причине засухи и связанных с этим увеличения количества водоемов с застоявшейся водой ожидается рост числа комаров, пишет турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на биолога из анталийского университета Акдениз Хусейна Четина.
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл дали первое после переезда в США в начале 2020 года интервью знаменитой американской телеведущей Опре Уинфри. Трансляция интервью состоится 7 марта, накануне в эфире была продемонстрирована его часть.
История о докторе-мошеннике Евгении Блюме, который пообещал поставить на ноги спортсменку Марию Комиссарову, получила продолжение. Врача, наконец, задержали. Он находился в Испании. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Экс-главу Пенсионного фонда РФ Максима Топилина назначили старшим советником генерального директора — председателя правления РЖД. Напомним, на его место пришел 63-летний бывший глава Фонда социального страхования Андрей Кигим.
На Сахалине возбудили уголовное дело из-за жутких условий в Корсаковской ЦРБ, Минздрав сократил закупки четырех препаратов для лечения гемофилии, а в Литве 85-летний мужчина умер после прививки от коронавируса - редакция "Моих годов" собрала самое важное в сфере здравоохранения за день.
Всегда открытый и весёлый модельер Валентин Юдашкин за последние несколько лет редко появлялся на публике. При этом он с удовольствием делился с журналистами информацией о творчестве и предстоящих показах и совсем мало говорил о себе.
Депутаты Госдумы выступили с новыми инициативами, касающимися животных: планируется ввести запреты на их продажу в зоомагазинах, на обязательное чипирование домашних собак, а также на вылов касаток и дельфинов для использования в дельфинариях. (Неужели депутаты Госдумы кои-то веки говорят дельные вещи, предлагают правильные инициативы. Если они будут реализованы, то животным станет лучше, и это уже радует. - прим. МГ.)
На днях в медийном пространстве разразился очередной скандал. Владимир Познер назвал православие «худшим направлением христианства». При этом, будучи атеистом, журналист обосновал свою точку зрения чисто с материальной точки зрения: мол, католики и протестанты живут сытнее. Так прав ли знаменитый телеведущий?
Главное на сегодня: глава Чехии Милош Земан письмом попросил президента России Владимира Путина начать поставки в его страну антиковидной вакцины «Спутник V», а Россия попала в список стран, проблемных с точки зрения роста цен на продукты.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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