Захар Прилепин спасает малую родину – деревянную Рязань

В ходе визита в Рязань писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, состоялось открытие градозащитной мастерской Есенин-центра под эгидой «Культурного фронта» и его проекта по спасению деревянной Рязани.

Акция началось с прогулки и экскурсии по улице Щедрина, во время которой экскурсовод, автор туристического проекта «Я вам покажу!» Ксения Паначева рассказала об уникальном ансамбле памятников деревянного зодчества на этой единственной в своем роде рязанской улице.

К прогулке по исторической улице подключились депутат Рязанской областной Думы от партии «За Правду» Григорий Парсентьев, активистка «Культурного фронта» Анфиса Охлобыстина, волонтеры, журналисты, жители Рязани.

История улицы Щедрина и дома № 21, где будет располагаться градозащитная мастерская, неразрывно связаны с судьбой Турбина Анатолия Ивановича, интересного и яркого человека, ушедшего из жизни в этом году – инженера, радиолюбителя, старообрядца по вероисповеданию, который более 20 лет своей жизни был хранителем островка деревянной Рязани на улице Щедрина. Он родился в этом доме, здесь же пережил войну. Долгие годы боролся за сохранение ее исторического облика. «Не мы нашли этот замечательный дом, улица и этот дом как-то сами нас нашли», – отметил Захар Прилепин.

После исторической прогулки и чаепития на свежем воздухе участники мероприятия переместились в помещения градозащитной мастерской, где Захар под руководством реставратора Сергея Косырева обработал деревянный наличник, который закрепил на окне дома.

«Мы надеемся, что со временем эта мастерская станет одной из пульсирующих точек притяжения талантливых людей в Рязани. Не только центром их общения, но и штабом, который будет влиять на политическую систему, в том числе в сфере градозащитной деятельности. Эта улица может стать визитной карточкой города. Давайте вместе раскачаемся, расшевелимся. Ведь это не только мой родной город, но и ваш родной город», – заявил Захар Прилепин во время пресс-подхода.

Основная цель градозащитной мастерской Есенин-центра – объединить специалистов, волонтеров, активистов, деятельную молодежь и приобщить их к культуре русского деревянного зодчества, в т. ч. возможностью участия в обновлении деревянных зданий, не имеющих охранного статуса.

Уже сейчас разрабатывается концепция обновления старых деревянных зданий города. В мастерской будут изготовляться деревянные наличники, элементы интерьера и экстерьера, предметы русского быта, декоративные изделия, таблички и другие элементы для восстановления деревянного наследия города, а также проводиться уроки ремесленного мастерства, мастер классы, конференции, будет функционировать киноклуб.

«У нас есть проблемы с «Северной компанией», мы хотели провести с ними переговоры, однако они перестали выходить на связь, отвечать на звонки. Но мы будем решать проблемы и вырвем из рук застройщиков исторически значимые дома», – заявил руководитель проекта «Культурный фронт», Дмитрий Кузнецов.

Градозащитная мастерская и спасение деревянной Рязани, на малой родине Захара Прилепина – пилотный проект «Культурного фронта» по сохранению исторической среды городов русской провинции. Известно, что Захар давно и серьезно озабочен проблемой сохранения культурного наследия, и имеет прямое отношение к спасению знаковых памятников истории и культуры. «Культурный фронт» готов к рассмотрению и поддержке проектов градозащитных сообществ и энтузиастов защиты объектов культурного наследия в самых разных городах России.

По инф. lgz.ru

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