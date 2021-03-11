Социальные пенсии повысятся с 1 апреля на 3,4 %

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Минтруд России предлагает с 1 апреля этого года проиндексировать размеры социальных пенсий на 3,4%. Таким образом, размер пенсий повысится почти у 4 миллионов человек, правда, повышение в среднем составит всего около 300 рублей.
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2021 г. социальных пенсий в размере 1,034», — говорится в проекте.
Индексация повысит пенсии более 3,9 миллиона пенсионеров, из них около 3,2 миллиона человек получают социальную пенсию. Ее средний размер увеличится на 334 рубля и составит 10 183 рубля.
Как указано в пояснительной записке, расходы на индексацию пенсий и других социальных выплат составят 1,422 миллиарда рублей в месяц, или 12,8 миллиарда рублей до конца года.
В России существует четыре вида социальных пенсий: по старости; по инвалидности; по потере кормильца; детям, оба родителя которых неизвестны.
В результате индексации вырастут пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, членов их семей, участников ВОВ, граждан со знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя».
Кроме этого, должны увеличиться пенсии пострадавших при радиационных или техногенных катастрофах, членов их семей, работников летно-испытательного состава, а также надбавки к пенсии за выслугу лет космонавтам, размеры повышений, установленных к пенсии космонавтов и членов их семей, работников летно-испытательного состава.
Минтруд России предлагает с 1 апреля этого года проиндексировать размеры социальных пенсий на 3,4%. Таким образом, размер пенсий повысится почти у 4 миллионов человек, правда, повышение в среднем составит всего около 300 рублей.
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