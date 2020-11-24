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Составители Оксфордского словаря не смогли выбрать одно слово года
По инф. polit.ru   
24 Ноября 2020 г.
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Составители Оксфордского словаря не смогли выбрать одно главное слово 2020 года. Поэтому они опубликовали подборку «Слова беспрецедентного года».

«Беспрецедентный год»: составители Оксфордского словаря не смогли выбрать одно слово года

Слова, которые вошли в итоговый отчет, по задумке его авторов, должны максимально отражать «дух, настроение и озабоченность 2020 года».

В итоговый список вошли «лесные пожары» (bushfire), СOVID-19, WFH, «локдаун», «удаленка» (remote), «ключевые работники» (люди, которые не могут работать удаленно: врачи, курьеры, продавцы и т.д. — прим. ред.), Black Lives Matter и «белорусский».

Любопытно, что СOVID-19, который в марте был абсолютно новым словом, уже к маю обогнал по частоте употребления более известное слово «коронавирус». А использование слова «пандемия» в этом году увеличилось более чем на 57 000%, отмечают авторы отчета. В то же время использование слова Brexit сократилось на 80% за год.

«Я никогда не видел года в языке, подобного тому, который мы только что прошли. В течение года оксфордская команда выявляла сотни значимых новых слов и употреблений, десятки из которых в любое другое время были бы претендентами на «Слово года»», — заявил президент Oxford Dictionaries Каспер Гратвол.

Большой Оксфордский словарь — главный исторический словарь английского языка и один из наиболее авторитетных академических словарей. Его выпускает издательство Оксфордского университета. Он включает все слова, существовавшие в английском литературном и разговорном языках начиная с 1150 года. С 1987 года словарь выходит в электронной версии.

Как и составители других словарей, редакция Оксфордского словаря каждый год выбирает главное слово. В прошлом году таким словом стало «климатическое ЧП» (climate emergency), то есть «ситуация, при которой необходимо принять срочные меры, чтобы предотвратить изменения климата и не допустить потенциально необратимого ущерба для окружающей среды».

Polit.ru

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