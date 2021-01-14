Солнечную Испанию охватили 25-градусные морозы

В Испании небывалое явление — страну не только засыпало снегом, но и температуры там опустились до минус 25 градусов. О «сибирских» морозах на юге Европы сообщает новостная служба медиакорпорации BBC.

Таких сильных снегопадов в Испании не помнят 50, если не 60 лет. Климатическое явление вызвало транспортный коллапс.

Жители Мадрида, как показывает видео очевидцев, наступлению «настоящей зимы» порадовались.

Люди играли в снежки и устраивали забеги на лыжах по городским улицам.

Перемену погоды объяснили штормом «Филомена».

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По инф. rosbalt.ru

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