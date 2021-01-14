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Солнечную Испанию охватили 25-градусные морозы
|По инф. rosbalt.ru
|14 Января 2021 г.
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В Испании небывалое явление — страну не только засыпало снегом, но и температуры там опустились до минус 25 градусов. О «сибирских» морозах на юге Европы сообщает новостная служба медиакорпорации BBC.
Таких сильных снегопадов в Испании не помнят 50, если не 60 лет. Климатическое явление вызвало транспортный коллапс.
Жители Мадрида, как показывает видео очевидцев, наступлению «настоящей зимы» порадовались.
Люди играли в снежки и устраивали забеги на лыжах по городским улицам.
Перемену погоды объяснили штормом «Филомена».
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