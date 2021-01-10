В Испании четыре человека стали жертвами снежной бури

В Испании по меньшей мере четыре человека погибли из-за обрушившейся на большую часть страны бури, которая сопровождается снегопадами, ветрами и дождями. Власти прогнозируют ухудшение ситуации из-за гололеда и понижения температуры в ближайшие дни.
По данным МВД, мужчина и женщина погибли в Андалусии, когда их машину унесла река. Еще один мужчина был найден под снегом в муниципалитете Сарсалехо, а в провинции Сарагоса бездомный умер от переохлаждения.
По словам министра обороны Маргариты Роблес, это абсолютно беспрецедентная ситуация. Власти страны знали, что буря будет «действовать жестко, но это гораздо жестче прогнозов». В ряде районов Испании, в том числе Мадриде и Толедо, военные привлечены к устранению последствий стихии.
Железнодорожное движение в Мадриде прекращено, из-за чего прервано сообщение между другими регионами. На неопределенное время закрыт аэропорт «Барахас». Гражданской гвардии и дорожно-транспортной службе в субботу удалось вытащить большую часть машин, которые оказались заблокироваными на трассах с вечера пятницы. Движение затруднено на более чем 650 дорогах Испании, 133 из них полностью перекрыты. Правительство призвало жителей оставаться дома.
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