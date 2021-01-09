Мадрид парализовал самый мощный за 80 лет снегопад

Столицу Испании парализовал крупнейший за последние 80 лет снегопад. Из-за непогоды остановлено железнодорожное сообщение, в городе полностью прекращено движение автобусов, зафиксированы сбои и на некоторых линиях метро.

Аэропорт "Барахас" возобновит работу не ранее вечера субботы, 9 января.

Отменены все культурные и развлекательные мероприятия, не будет и сбора мусора из-за риска, что машины может занести.

Мэр города Хосе Луис Мартинес Альмейда обратился к жителям с просьбой не покидать дома, или делать это лишь в случае крайней необходимости. Градоначальник уже заявил, что обрушившийся на город снегопад стал сильнейшим за последние 80 лет. Метеорологическое агентство AEMET назвало бурю "беспрецедентной с начала этого века".

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