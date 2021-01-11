Собянин: Через 10 лет весь транспорт Москвы будет экологически чистым

Весь московский общественный транспорт станет экологически чистым через десять лет. Об этом у себя «ВКонтакте» объявил мэр Сергей Собянин.

Обновление транспорта продолжится в том числе и в этом году.

«Это важная городская программа, которую нельзя останавливать даже во время финансовых сложностей», — отметил глава города.

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Автобусный парк столицы обновлен на 100%, трамвайный — на 78%, метро — на 63%. Абсолютно новые поезда курсируют по МЦД: «Иволги», ЭП2Д и «Ласточки». Электробусный парк Москвы стал крупнейшим в Европе, в нем уже 600 машин.

По словам Сергея Собянина, в 2021 году запланирована поставка: 337 вагонов метро

109 трамваев, более 800 автобусов для «Мосгортранса» (еще столько же выведут на маршруты частные перевозчики) и 400 электробусов.

Чистый воздух нужен всем нам, поэтому очень важно сократить количество выхлопов от транспорта - и автомобилей, и автобусов. Выхлопны газов проникают в атмосферу, повышают плотность её нижних слоёв и создают эффект парника. В итоге солнечные лучи попадают на поверхность Земли и нагревают её, но тепло не может уходить обратно в космос, во и сидим мы с вами в таких вот теплицах, и ничего хорошего в этом нет. Люди во всем мире борются за чистоту воздуха, и экологически чистый транспорт - это то, к чему нужно стремиться не только в столице, но и во всей стране.

Еще об экологических проблемах в стране и мире - по ссылке.



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