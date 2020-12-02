Воспитательницу приговорили к двух годам за гибель ребенка на прогулке

В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшей воспитательнице детского сада. 35-летняя женщина признана виновной в том, что по ее недосмотру погибла трехлетняя девочка.

Беда случилась в одном из детских садов Калининского района Санкт-Петербурга 26 марта 2020 года во время прогулки на детской площадке. Согласно данным Следственного комитета, воспитательница не следила за детьми должным образом, надолго отвлекалась на посторонние занятия.

Оставшаяся без присмотра взрослых девочка повисла между перегородками игрового комплекса, застряв головой между ними. Малышка находилась в таком положении не меньше девяти минут.Выбраться самостоятельно она не смогла и погибла на месте от тупой сочетанной травмы головы, шеи и позвоночника.

Воспитательница вину признала полностью, выразила раскаяние.

Калининский районный суд признал ее виновной по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (часть 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ).

Она осуждена на два года ограничения свободы с лишением права заниматься педагогической работой и деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, сроком на два года.

Ужасная история о том, что, увы, и в детском саду внуки не могут быть в полной безопасности. Человеческий фактор и стечение обстоятельств никто не отменял, в этой ситуации они оказались фатальными. Конечно, жизни ребенка уже не вернуть, но этот случай должен напоминать всем нам о том, что детей ни в коем разе нельзя оставлять одних!

А вот еще о вопиющих ситуациях в детсадах:

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