ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
В рейтинге самых надежных автомобилей в России – на первом месте «немцы»
2020-11-02-04-01-00
Немецкие машины лидируют в рейтинге надежности, опережая японские марки.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Воспитательницу приговорили к двух годам за гибель ребенка на прогулке
По инф. Российской газеты   
02 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшей воспитательнице детского сада. 35-летняя женщина признана виновной в том, что по ее недосмотру погибла трехлетняя девочка.

В Петербурге воспитательницу признали виновной в смерти ребенка

Беда случилась в одном из детских садов Калининского района Санкт-Петербурга 26 марта 2020 года во время прогулки на детской площадке. Согласно данным Следственного комитета, воспитательница не следила за детьми должным образом, надолго отвлекалась на посторонние занятия.

  • Оставшаяся без присмотра взрослых девочка повисла между перегородками игрового комплекса, застряв головой между ними. Малышка находилась в таком положении не меньше девяти минут.Выбраться самостоятельно она не смогла и погибла на месте от тупой сочетанной травмы головы, шеи и позвоночника.

Воспитательница вину признала полностью, выразила раскаяние.

Калининский районный суд признал ее виновной по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (часть 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ).

Она осуждена на два года ограничения свободы с лишением права заниматься педагогической работой и деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних, сроком на два года.

Ужасная история о том, что, увы, и в детском саду внуки не могут быть в полной безопасности. Человеческий фактор и стечение обстоятельств никто не отменял, в этой ситуации они оказались фатальными. Конечно, жизни ребенка уже не вернуть, но этот случай должен напоминать всем нам о том, что детей ни в коем разе нельзя оставлять одних!

А вот еще о вопиющих ситуациях в детсадах:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 