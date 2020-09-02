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Следствие намерено оставить Фургала под арестом до конца года
|По инф. rosbalt.ru
|02 Сентября 2020 г.
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Следственные органы подали в Басманный суд Москвы ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что СК РФ хочет оставить Фургала под арестом до 9 декабря. Срок ареста экс-губернатора, который содержится в «Лефортово», истекает 9 сентября.
Экс-глава региона обвиняется в покушении на убийство и организации убийств ряда предпринимателей в Хабаровской и Амурской областях в середине 2000-х годов.
Мы подробно рассказываем обо всей ситуации с задержанием Фургала и последующими протестами. Вот некоторые заголовки:
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