Следствие намерено оставить Фургала под арестом до конца года

Следственные органы подали в Басманный суд Москвы ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что СК РФ хочет оставить Фургала под арестом до 9 декабря. Срок ареста экс-губернатора, который содержится в «Лефортово», истекает 9 сентября.

Экс-глава региона обвиняется в покушении на убийство и организации убийств ряда предпринимателей в Хабаровской и Амурской областях в середине 2000-х годов.

Мы подробно рассказываем обо всей ситуации с задержанием Фургала и последующими протестами. Вот некоторые заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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