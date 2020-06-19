Скончался экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
7 мая Игнатьев был госпитализирован в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга с двусторонним воспалением легких. СМИ писали, что он заразился коронавирусом. По информации «Коммерсанта», Игнатьев был госпитализирован в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких.
Ситуацию со здоровьем Игнатьева осложнили проблемы с сердцем. Экс-глава региона был подключен к аппарату ИВЛ. Когда он впал в кому, то больше не приходил в сознание.
Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет. В январе этого года он был уволен президентом как «утративший доверие». Игнатьев с таким решением не согласился и подал иск в Верховный суд с целью оспорить президентский указ о досрочном прекращении его полномочий. Иск был принят к производству 21 мая.
Напомним, первый раз Игнатьев «провинился», когда призывал «мочить» журналистов, критикующих власть. После этого он заставил офицера МЧС подпрыгнуть, вручая ему ключи от новой служебной машины. 28 января главу региона исключили из «Единой России», а на следующий день Путин уволил его с поста главы региона «в связи с утратой доверия».
15 июня Андрею Леонову, всеми любимому многодетному отцу из сериала «Папины дочки», исполняется 61 год. Сын одного из знаменитейших артистов СССР Евгения Леонова рассказал, как относится к тому, что в его интервью часто речь идет об отце.
Культурный Интернет только потому и «культурный», что его наполняют бесчисленные творения величайших умов человечества. И сегодня мы обратимся к двум таким «умам», чьи произведения никогда не выйдут из моды и навечно останутся классикой мировой литературы. Речь пойдёт о Владимире Набокове и Льве Толстом, так что усаживайтесь поудобнее, дорогие дамы и господа – мы начинаем!
Машина британского премьера Бориса Джонсона попала в аварию на выезде из здания парламента в Лондоне. Как рассказали в офисе премьера, в его машину врезался автомобиль с охраной, однако сам Джонсон не пострадал.
Иногда инициативы депутатов Государственной Думы проходят мимо внимания широкой аудитории. Но в случае с законопроектами народного избранника Алексея Журавлева - наоборот. Серьезная и непростая тема, касающаяся истории СССР и России, Второй мировой войны - и самого будущего страны, в конечном счете, породила дискуссии. Вот два мнения по острому поводу: достойно ли "искажение истории" статьи в Уголовном кодексе?
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне. Глава государства в ней, в частности, рассуждает о причинах Второй мировой войны.
Это большинство россиян на самоизоляции наели лишние килограммы, но некоторые артисты маниакально поддерживали свою форму. Всевозможными звездными диетами и йога-упражнениями завалены все страницы соцсетей богатых и знаменитых.
Министерство просвещения признало действительными школьные аттестаты, которые были заполнены по правилам 2020 года, но выданы выпускникам чуть раньше срока. Ранее мы рассказывали о том, как выпускников Петербурга попросили принести выданные документы обратно.
На сайте Минобороны открыт новый исторический раздел, где собраны уникальные исторические документы из фондов Центрального архива МО РФ, рассказывающие о подготовке и проведении парада Победы на Красной площади 75 лет назад.
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