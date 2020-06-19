Скончался экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер в возрасте 58 лет. По неподтвержденным данным, у него был выявлен коронавирус.

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7 мая Игнатьев был госпитализирован в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга с двусторонним воспалением легких. СМИ писали, что он заразился коронавирусом. По информации «Коммерсанта», Игнатьев был госпитализирован в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких.

Ситуацию со здоровьем Игнатьева осложнили проблемы с сердцем. Экс-глава региона был подключен к аппарату ИВЛ. Когда он впал в кому, то больше не приходил в сознание.

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет. В январе этого года он был уволен президентом как «утративший доверие». Игнатьев с таким решением не согласился и подал иск в Верховный суд с целью оспорить президентский указ о досрочном прекращении его полномочий. Иск был принят к производству 21 мая.

Напомним, первый раз Игнатьев «провинился», когда призывал «мочить» журналистов, критикующих власть. После этого он заставил офицера МЧС подпрыгнуть, вручая ему ключи от новой служебной машины. 28 января главу региона исключили из «Единой России», а на следующий день Путин уволил его с поста главы региона «в связи с утратой доверия».

По инф. rosbalt.ru

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