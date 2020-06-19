ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
2020-06-11-01-30-50
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Скончался экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев
По инф. rosbalt.ru   
19 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер в возрасте 58 лет. По неподтвержденным данным, у него был выявлен коронавирус.

Скончался экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев

7 мая Игнатьев был госпитализирован в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга с двусторонним воспалением легких. СМИ писали, что он заразился коронавирусом. По информации «Коммерсанта», Игнатьев был госпитализирован в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких.

Ситуацию со здоровьем Игнатьева осложнили проблемы с сердцем. Экс-глава региона был подключен к аппарату ИВЛ. Когда он впал в кому, то больше не приходил в сознание.

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет. В январе этого года он был уволен президентом как «утративший доверие». Игнатьев с таким решением не согласился и подал иск в Верховный суд с целью оспорить президентский указ о досрочном прекращении его полномочий. Иск был принят к производству 21 мая.

Напомним, первый раз Игнатьев «провинился», когда призывал «мочить» журналистов, критикующих власть. После этого он заставил офицера МЧС подпрыгнуть, вручая ему ключи от новой служебной машины. 28 января главу региона исключили из «Единой России», а на следующий день Путин уволил его с поста главы региона «в связи с утратой доверия».

По инф. rosbalt.ru

  • In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 