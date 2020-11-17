Сколько в среднем может прожить обычный россиянин без болячек?

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Ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего россиянина в 2020 году составила 58,9 года. Возраст обозначен в письме Минтруда, адресованном губернаторам российских регионов.
Показатели сформированы на основе оперативных данных за январь–сентябрь 2020 года и выборочного наблюдения за состоянием здоровья населения.
Согласно данным министерства, самая низкая продолжительность здоровой жизни ожидается в Ненецком АО — всего 43,9 года. В Еврейской АО — 48,3 года, в Марий Эл — 49,9.
На Урале показатель колеблется в районе 57 лет. Так, 56,4 года для Свердловской области, 56,6 — для Тюменской, 57,1 — для Ямала, 57,3 — для Курганской и 57,9 года — Челябинской областей.
На Дальнем Востоке показатель расположен в диапазоне 55-57 лет. Например, в Хабаровском крае — 55,3 года, а в Приморье — 56,8.
Самая долгая здоровая жизнь, согласно прогнозу Минтруда, ожидает жителей Дагестана (68,2 года), Татарстана (66,9 года) и Чечни (66,4 года). Также неплохие показатели в ХМАО-Югре (62,4 года), Москве (61,6 года) и Ярославской области (61 год). В Петербурге значение ближе к среднероссийскому — 59,2 года.
С учетом этих показателей будут подкорректированы региональные проекты «Финансовая поддержка семей с детьми» и «Старшее поколение» (нацпроект «Демография»). Цель данного нацпроекта — к концу 2024 года увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян до 67 лет.
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