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Сколько в среднем может прожить обычный россиянин без болячек?
По инф. rosbalt.ru   
17 Ноября 2020 г.
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Ожидаемая продолжительность здоровой жизни среднего россиянина в 2020 году составила 58,9 года. Возраст обозначен в письме Минтруда, адресованном губернаторам российских регионов.

В Минтруде подсчитали, сколько в среднем может прожить обычный россиянин

Показатели сформированы на основе оперативных данных за январь–сентябрь 2020 года и выборочного наблюдения за состоянием здоровья населения.

Согласно данным министерства, самая низкая продолжительность здоровой жизни ожидается в Ненецком АО — всего 43,9 года. В Еврейской АО — 48,3 года, в Марий Эл — 49,9.

На Урале показатель колеблется в районе 57 лет. Так, 56,4 года для Свердловской области, 56,6 — для Тюменской, 57,1 — для Ямала, 57,3 — для Курганской и 57,9 года — Челябинской областей.

На Дальнем Востоке показатель расположен в диапазоне 55-57 лет. Например, в Хабаровском крае — 55,3 года, а в Приморье — 56,8.

  • Самая долгая здоровая жизнь, согласно прогнозу Минтруда, ожидает жителей Дагестана (68,2 года), Татарстана (66,9 года) и Чечни (66,4 года). Также неплохие показатели в ХМАО-Югре (62,4 года), Москве (61,6 года) и Ярославской области (61 год). В Петербурге значение ближе к среднероссийскому — 59,2 года.

С учетом этих показателей будут подкорректированы региональные проекты «Финансовая поддержка семей с детьми» и «Старшее поколение» (нацпроект «Демография»). Цель данного нацпроекта — к концу 2024 года увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни россиян до 67 лет.

Действительно, о долгожительстве жителей Кавказа ходят легенды. На пустом месте они не возникают. Жители регионов Кавказа стараются питаться экологически чистыми и натуральными продуктами, дышат чистым горным воздухом, а главное, они обладают такими качествами, как мудрость, оптимизм и умение радоваться жизни. Кроме того, они не любят путешествовать и часто проживают всю свою жизнь на одном месте, в дружеской и родственной обстановке, стараясь сводить все стрессы к минимуму. И этому нам у горцев еще учиться и учиться!

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По инф. rosbalt.ru

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