Сколько нынче на новогодний стол потратить придется?

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Собрать новогодний стол в среднем по России будет стоить 5,7 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании федерального сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».
Как полагают эксперты, традиционный новогодний стол в нашей стране состоит из овощных и мясных нарезок, салатов «Оливье», «Мимоза» и «Селедка под шубой», бутербродов и тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков, сообщает ТАСС.
В «Сбермаркете» подсчитали, что для самостоятельного приготовления всех перечисленных новогодних блюд придется потратить 5 тыс. 729 рублей (не считая покупки алкогольных напитков). «Стоимость была составлена по средним ценам всех ингредиентов блюд», — говорится в исследовании.
На прошлой неделе стало известно, что в этом году большинство россиян готовы потратить на новогодние подарки не более 5 тыс. рублей. Чаще всего они предпочитают сами их выбирать, не советуясь с получателями.
Так, 58% опрошенных намерены сделать близким сюрприз, а около 19% уже поинтересовались, что именно хотели бы они получить в подарок. Каждый десятый заявил, что всегда знает, что именно хочет получатель, а около 9% опрошенных признались, что они отмечают желания близких в течение всего года, чтобы потом выбрать подарок, с которым точно не ошибутся.
59% опрошенных предполагают потратить на подарки не более 5 тыс. руб., 21% от 5 до 10 тыс., 12% — более 10 тыс.
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Собрать новогодний стол в среднем по России будет стоить 5,7 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании федерального сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».
Главу российского государства Владимира Путина уже не первый десяток лет принято считать человеком, без которого в стране в буквальном смысле нельзя «расшевелить» ни один процесс. Но так ли это на самом деле?
Обычно дачниками становятся по желанию. А ту на Яндекс Дзен нашелся канал про дачников поневоле. Почему так? Может, принуждал кто их силой? Наверное, нет. А судя по визитке перед записями, просто у людей, которые стали использовать дом без удобств в городе под дачу, не было опыта в садоводстве и огородничестве. И на канале «Два дачника поневоле» как раз разговор ведется об их победах, находках и ошибках на этом поприще.
Поклонники известной актрисы Елены Кондулайнен продолжают следить за состоянием её здоровья. Напомним, что летом этого года 62-летней актрисе стало плохо прямо во время застолья. Ей вызвали врача, и после госпитализации выяснилось, что у неё случился инсульт.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг данные о том, что Владимир Путин всю пандемию живет в отдельном бункере, откуда дает чиновникам распоряжения. По его словам, глава государства всё это время живет в отдельной резиденции в Ново-Огареве и иногда выезжает в Кремль и в командировки.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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