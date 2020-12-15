Сколько нынче на новогодний стол потратить придется?

Собрать новогодний стол в среднем по России будет стоить 5,7 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании федерального сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».

Как полагают эксперты, традиционный новогодний стол в нашей стране состоит из овощных и мясных нарезок, салатов «Оливье», «Мимоза» и «Селедка под шубой», бутербродов и тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков, сообщает ТАСС.

В «Сбермаркете» подсчитали, что для самостоятельного приготовления всех перечисленных новогодних блюд придется потратить 5 тыс. 729 рублей (не считая покупки алкогольных напитков). «Стоимость была составлена по средним ценам всех ингредиентов блюд», — говорится в исследовании.

На прошлой неделе стало известно, что в этом году большинство россиян готовы потратить на новогодние подарки не более 5 тыс. рублей. Чаще всего они предпочитают сами их выбирать, не советуясь с получателями.

Так, 58% опрошенных намерены сделать близким сюрприз, а около 19% уже поинтересовались, что именно хотели бы они получить в подарок. Каждый десятый заявил, что всегда знает, что именно хочет получатель, а около 9% опрошенных признались, что они отмечают желания близких в течение всего года, чтобы потом выбрать подарок, с которым точно не ошибутся.

59% опрошенных предполагают потратить на подарки не более 5 тыс. руб., 21% от 5 до 10 тыс., 12% — более 10 тыс.

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По инф. rosbalt.ru

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