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Скандал в Омске: старые машины чиновников — медикам, а новенькие — прикупить подороже!
По инф. rosbalt.ru   
04 Декабря 2020 г.
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Прокуратура Омской области начала проверку госзакупки автомобилей чиновниками областного правительства.

Скандал в Омске: старые машины чиновников — медикам, а новенькие — прикупить подороже!

«Органами прокуратуры области анализируется аукционная документация, заключенные государственные контракты на поставку автомобилей. По итогам проверки будет дана оценка законности расходования бюджетных средств на приобретение автомобилей, осуществления процедур закупок и заключения государственных контрактов», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее местные СМИ сообщили, что правительство Омской области передало из своего автопарка 50 автомобилей в пользование медиков, но вскоре стало известно о намерении чиновников закупить 37 автомобилей 2020 года выпуска на общую сумму почти 52,9 млн рублей.

Правительство региона хочет получить автомобили KIA К5, Niassan Terrano и Toyota Camry.

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По инф. rosbalt.ru

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