Скандал в Омске: старые машины чиновников — медикам, а новенькие — прикупить подороже!

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Прокуратура Омской области начала проверку госзакупки автомобилей чиновниками областного правительства.
«Органами прокуратуры области анализируется аукционная документация, заключенные государственные контракты на поставку автомобилей. По итогам проверки будет дана оценка законности расходования бюджетных средств на приобретение автомобилей, осуществления процедур закупок и заключения государственных контрактов», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее местные СМИ сообщили, что правительство Омской области передало из своего автопарка 50 автомобилей в пользование медиков, но вскоре стало известно о намерении чиновников закупить 37 автомобилей 2020 года выпуска на общую сумму почти 52,9 млн рублей.
Правительство региона хочет получить автомобили KIA К5, Niassan Terrano и Toyota Camry.
В следующем году оплатить проезд в московском метро можно будет при помощи Face ID, то есть системы распознавания лиц. (Технологии не стоят на месте, и новый год принесет их в привычное всем нам метро. - прим. МГ.)
На пожилого человека совершили разбойное нападение по наводке. Двое неизвестных в масках путем подбора ключей проникли в квартиру 90-летнего пенсионера на Новослободской улице. Угрожая ножом, они отобрали его сбережения и скрылись.
Некогда главный герой советской эстрады, а нынче худрук одного из лучших театров России – прошу любить и жаловать, Геннадий Хазанов! Давайте вместе погрузимся в биографию артиста и узнаем его долгий путь к творческому успеху.
Анализ древних костей лошадей, обнаруженных в Шижэньцзигоу и Сигоу в Синьцзяне, на северо-западе Китая, показал, что люди в этом регионе освоили верховую езду еще до начала торговли по Великому Шелковому пути. Это древнейшее прямое свидетельство верховой езды в Китае.
Помимо того, что Москва славится на весь мир богатством своего исторического и культурного наследия, среди любителей астрологии она считается еще и мистическим городом. Немногие знают, что астрологи делят карту московского метрополитена по принципу звездного неба.
Пса, летевшего на самолете вместе со своей хозяйкой, петербургским архитектором Анастасией Лапшиной, покрыли матом грузчики сочинского аэропорта. Видео удалось записать на смартфон, который владелица бигля прикрепила к задней стенке переноски.
Уже в начале следующего года, с 16 января, в сфере обслуживания на Украине должен использоваться исключительно государственный язык. Об этом напомнил на своей странице в Facebook уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.
В Минздраве предложили изымать из продажи вредные игрушки и игры для детей и подростков. Насколько опасны для психики детей отдельные игрушки, а также настольные и компьютерные игры, предложено проверять специальной экспертизой, причём продажу забракованных изделий будут приостанавливать.
Ученые из Института экологии и географии Сибирского федерального университета и Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН провели уникальную экспедицию по изучению послепожарных ландшафтов в Эвенкийском районе Красноярского края.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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