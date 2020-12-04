Скандал в Омске: старые машины чиновников — медикам, а новенькие — прикупить подороже!

Прокуратура Омской области начала проверку госзакупки автомобилей чиновниками областного правительства.

«Органами прокуратуры области анализируется аукционная документация, заключенные государственные контракты на поставку автомобилей. По итогам проверки будет дана оценка законности расходования бюджетных средств на приобретение автомобилей, осуществления процедур закупок и заключения государственных контрактов», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее местные СМИ сообщили, что правительство Омской области передало из своего автопарка 50 автомобилей в пользование медиков, но вскоре стало известно о намерении чиновников закупить 37 автомобилей 2020 года выпуска на общую сумму почти 52,9 млн рублей.

Правительство региона хочет получить автомобили KIA К5, Niassan Terrano и Toyota Camry.

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По инф. rosbalt.ru

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