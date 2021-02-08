Скандал: директор школы «застукали» за кражей продуктов в столовой

Директор школы в Каспийске уволился после того, как полиция поймала его на краже продуктов из столовой собственной школы.

«Джафар Агаев возглавляет школу №3 в городе Каспийске. Он сегодня по электронной почте отправил заявление об освобождении его от занимаемой должности директора образовательного учреждения», — цитирует издание сообщение пресс-службы. Агаева также лишили членства в «Единой России».

Ранее в социальных сетях распространяли видео, на котором Агаева останавливают силовики.

В багажнике его иномарки лежат пакеты с продуктами — мужчина на камеру признается, что берет их из школьной столовой.

Еще скандальные истории на нашем портале - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...