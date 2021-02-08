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Скандал: директор школы «застукали» за кражей продуктов в столовой
|По инф. polit.ru
|08 Февраля 2021 г.
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Директор школы в Каспийске уволился после того, как полиция поймала его на краже продуктов из столовой собственной школы.
«Джафар Агаев возглавляет школу №3 в городе Каспийске. Он сегодня по электронной почте отправил заявление об освобождении его от занимаемой должности директора образовательного учреждения», — цитирует издание сообщение пресс-службы. Агаева также лишили членства в «Единой России».
Ранее в социальных сетях распространяли видео, на котором Агаева останавливают силовики.
В багажнике его иномарки лежат пакеты с продуктами — мужчина на камеру признается, что берет их из школьной столовой.
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