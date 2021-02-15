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Леонид Ярмольник не понял, почему сыну бизнесмена вручили медаль «За заслуги перед Отечеством» без особых заслуг
По инф. rosbalt.ru   
15 Февраля 2021 г.
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Актер Леонид Ярмольник предложил забрать у певца ЮрКисса медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Леонид Ярмольник не понял, почему сыну бизнесмена вручили медаль «За заслуги перед Отечеством» без особых заслуг


Президент Владимир Путин наградил 23-летнего Юрия Киселева «за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие отечественной культуры». Малоизвестный артист оказался сыном бизнесмена и продюсера Владимира Киселева, владельца «Русской медиагруппы».

— Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка… Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало, — пояснил Ярмольник.

По инф. rosbalt.ru

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