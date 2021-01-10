Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Музыкант отметил, что после первой прививки у него опухла рука и на ней образовались гематомы. А спустя четыре недели после второй прививки тест на антитела к коронавирусу показал, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины.
Затравкин указал, что сейчас он сидит на самоизоляции, однако признался, что вакцина могла не прижиться из-за того, что за трое суток до повторной процедуры он побывал на юбилее близкого друга, где употреблял алкоголь.
Музыкант отметил, что готов сделать третью прививку, чтобы у него выработалось достаточное количество антител.
В Нижневартовске пожилая женщина провела по улице ребенка в одной кофте без нижнего белья. Намерения у пенсионерки были самые благие, она хотела спасти внучку от пьяного отчима. Вот только не простудилась девочка чудом...
Столицу Испании парализовал крупнейший за последние 80 лет снегопад. Из-за непогоды остановлено железнодорожное сообщение, в городе полностью прекращено движение автобусов, зафиксированы сбои и на некоторых линиях метро.
Цзя Юй Сян – так зовут китайскую бабушку, которая взорвала сеть благодаря своей невероятной гибкости. Женщине уже за 80, а она вытворяет такое.... Например, легко складывается пополам или может сесть на шпагат. В соцсетях бабушка демонстрирует свои навыки йоги.
Суевериям подвержены многие из нас, в том числе и актёры. Картины о нечистой силе у представителей творческой профессии не в почёте, но неужели они действительно имеют некую «мистическую силу»? Узнав о судьбе актёров знаменитой экранизации Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», в такое можно даже поверить…
Пандемия позволит изменить отношение людей к прививкам, а также дать мощный толчок развитию медицины в мире, уверены китайские представители медотрасли, слова которых с прошедшего в Шанхае специализированного форума приводит издание China Daily.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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