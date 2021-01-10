Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.

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Музыкант отметил, что после первой прививки у него опухла рука и на ней образовались гематомы. А спустя четыре недели после второй прививки тест на антитела к коронавирусу показал, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины.

Затравкин указал, что сейчас он сидит на самоизоляции, однако признался, что вакцина могла не прижиться из-за того, что за трое суток до повторной процедуры он побывал на юбилее близкого друга, где употреблял алкоголь.

Музыкант отметил, что готов сделать третью прививку, чтобы у него выработалось достаточное количество антител.

По инф. rosbalt.ru

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