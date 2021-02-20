Сибирский фотограф восхитил всех снимками льда Байкала

Новосибирский фотограф Слава Степанов вновь удивил поклонников своего творчества. На этот раз работами, сделанными на озере Байкал. На них — невероятно красивый лед, прозрачный, искрящийся, глубина и прозрачность озера.

Фотографии Слава Степанов разместил в своих аккаунтах в социальных сетях. Публикации вызвали восторг у пользователей. «Красота да и только!!!», «Это что-то невероятное. Давно мечтаю съездить на Байкал зимой. Летом был уже четыре раза», «Космос», — комментируют они.

Слава Степанов, как правило, снимает объекты с высоты. Известность ему принесли фотографии промышленных предприятий, городов и природы.

А вот какие публикации еще у нас есть о Байкале:

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