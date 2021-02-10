Шум человечества уже слышен обитателям морских глубин! И им это не по нраву

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Звуки производств, судоходства, разведки ресурсов, машин, самолетов и другие шумы, произведенные человеком, становятся все громче в глубинах океана — в воде звуки распространяются быстрее и дальше, чем в воздухе.
Такая какофония угрожает морским организмам, которые в своей деятельности полагаются на производство и передачу звуков, а также это влияет на звуковой ландшафт океана. В то же время естественные звуки океана становятся тише из-за рыбалки и деградации среды обитания. Так, нарушается центральная экологическая характеристика здорового океана.
— Звук — это сенсорный сигнал, который проходит дальше всего через океан и используется морскими животными, от беспозвоночных до больших китов, для интерпретации и изучения морской среды, а также для взаимодействия внутри и между видами. Звуковые ландшафты океана быстро меняются из-за значительного сокращения численности животных, производящих звук, увеличения антропогенного шума и изменения влияния геофизических источников, таких как морской лед и штормы, из-за изменения климата, — говорится в статье Science.
Ученые уверены, что антропогенный шум негативно влияет на подводную жизнь, на морских животных.
— Было обнаружено, что шум от судов, активный гидролокатор, синтетические звуки (искусственные тона и белый шум) и акустические отпугивающие устройства влияют на морских животных, равно как и шум от энергетической и строительной инфраструктуры и сейсмических исследований. Есть явные доказательства того, что шум ухудшает слух и вызывает физиологические и поведенческие изменения у морских животных. Иногда такой шум увеличивает смертность животных и расселение их личинок, — говорится в публикации.
Делая вывод, что антропогенный шум — фактор стресса для морских обитателей, исследователи предлагают включить его в оценку совокупного давления на морские экосистемы наравне с углекислым газом или загрязнителями воды. Но они отмечают, что в отличие от этого всего, шум быстро уменьшается после устранения его источника.
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