Шок: на шоу «Давай поженимся» приходил женишок-педофил

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к 13 годам лишения свободы участника шоу «Давай поженимся». Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено в августе прошлого года по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста».
Следственный комитет по Петербургу тогда сообщал, что насильственные действия совершались неоднократно в отношении двух девочек, одной семь лет, другой — 11. Девочки жили по соседству, гуляли одни на детской площадке.
Именно там они, по версии следствия, и познакомились с подсудимым. Он совершал насильственные действия в своей квартире, завлекая туда девочек под различными предлогами.
Сразу же после возбуждения уголовного дела мужчина был задержан, на период следствия он находился под стражей.
В программе «Давай поженимся» петербуржец участвовал за год до этих событий. С передачи он ушел один, найти любовь на телешоу ему не удалось.
К сожалению, многие весьма и весьма приятные на первый взгляд люди зачастую оказываются психически нездоровыми людьми, в том числе, педофилами. И никогда не знаешь, где натолкнешься на такого человека, а главное, что всегда под угрозой наши внуки. И им нужно объяснять, что никогда нельзя разговаривать с незнакомцами и, тем более, соглашаться приходить к ним в гости.
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