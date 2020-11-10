Оскандалившийся знаток ЧГК работает с детьми дальше

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский продолжает тренировать школьников, несмотря на обвинения в домогательствам к несовершеннолетним ученицам. Мы рассказывали об этой гнусной истории...
Бывший ученик Скипского, который не захотел раскрывать свое имя, сообщил, что с 2017 года знаток тренирует школьную команду петербургского физико-математического лицея № 366 под названием «Чорты». Скипский не прекратил тренировки со школьниками после скандала с его участием.
Издание «Медуза» со ссылкой на анонимные источники и руководство школы пишет, что Скипский скрывает это — он убирает свое имя из таблиц с результатами турниров. Школьники продолжают с ним заниматься ради победы, а из родители подписали «отказ от претензий». В документе указано, что родители не против того, чтобы Скипский зачитывал их детям вопросы через Zoom — тренировки сейчас проходят онлайн из-за эпидемии ковид.
Директор лицея № 366 Татьяна Цветкова подтвердила «Медузе», что Скипский тренирует «Чортов». «Через Zoom, я думаю, он никого не совратит», — заявила Цветкова. Она также сказала, что не верит обвинениям, выдвинутым против Скипского.
22 июля журналистка The Bell Екатерина Аренина рассказала, что, когда ей было 15 лет, игрок клуба «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой. В это время он вел географию в ее классе.
Екатерину поддержали другие бывшие ученицы Скипского. Они рассказали, что преподаватель трогал их за интимные места.
27 июля игроки «Что? Где? Когда?» отправили в Международную ассоциацию клубов (МАК) открытое письмо, в котором попросили отстранить от работы с детьми Михаила Скипского после обвинений в домогательствах.
28 июля президент МАК Андрей Козлов рассказал, что Скипский добровольно вышел из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью. Он также занимает должность главы оргкомитета школьного чемпионата России по ЧГК, покинул ли он этот пост, не сообщалось.
В августе по просьбе петербургских чиновников Скипский провел «Что? Где? Когда?» для молодежи.
1 ноября Скипский поучаствовал в телевизионной версии игры в составе команды Балаша Касумова.
В Ростовской области возбуждено уголовное дело о геноциде в городе Миллерово и его окрестностях с 1942 по 1943 годы. К преступлению причастны солдаты и офицеры 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса, служившие в группе тайной полевой полиции ГФП-721.
Специалисты маркетингово-информационной компании J.D. Power and Associates (США) и испанской Организации потребителей изучили рынок бытовой техники и опубликовали результаты тестов. Итоги отличаются кардинально.
На этапе Кубка России в Казани определилась победительница в женском одиночном катании. За победу боролись две спортсменки, тренирующиеся под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — Александра Трусова и Алена Косторная.
В Нидерландах обсуждают законопроект о принудительной стерилизации «плохих» матерей. (Человечно ли это? Как сказать... с одной стороны нет. С другой так хотя бы точно можно бороться с проблемой брошенных и больных детей. - прим. МГ.)
Писательница Наталья Ремиш написала книгу и придумала мультсериал, посвященный отношениям внутри семьи. Он создан при поддержке группы психологов, чтобы помочь родителям и детям понять друг друга и построить теплые отношения через открытый разговор.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.