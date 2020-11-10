Оскандалившийся знаток ЧГК работает с детьми дальше

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский продолжает тренировать школьников, несмотря на обвинения в домогательствам к несовершеннолетним ученицам. Мы рассказывали об этой гнусной истории...

Бывший ученик Скипского, который не захотел раскрывать свое имя, сообщил, что с 2017 года знаток тренирует школьную команду петербургского физико-математического лицея № 366 под названием «Чорты». Скипский не прекратил тренировки со школьниками после скандала с его участием.

Издание «Медуза» со ссылкой на анонимные источники и руководство школы пишет, что Скипский скрывает это — он убирает свое имя из таблиц с результатами турниров. Школьники продолжают с ним заниматься ради победы, а из родители подписали «отказ от претензий». В документе указано, что родители не против того, чтобы Скипский зачитывал их детям вопросы через Zoom — тренировки сейчас проходят онлайн из-за эпидемии ковид.

Директор лицея № 366 Татьяна Цветкова подтвердила «Медузе», что Скипский тренирует «Чортов». «Через Zoom, я думаю, он никого не совратит», — заявила Цветкова. Она также сказала, что не верит обвинениям, выдвинутым против Скипского.

22 июля журналистка The Bell Екатерина Аренина рассказала, что, когда ей было 15 лет, игрок клуба «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой. В это время он вел географию в ее классе.

Екатерину поддержали другие бывшие ученицы Скипского. Они рассказали, что преподаватель трогал их за интимные места.

27 июля игроки «Что? Где? Когда?» отправили в Международную ассоциацию клубов (МАК) открытое письмо, в котором попросили отстранить от работы с детьми Михаила Скипского после обвинений в домогательствах.

28 июля президент МАК Андрей Козлов рассказал, что Скипский добровольно вышел из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью. Он также занимает должность главы оргкомитета школьного чемпионата России по ЧГК, покинул ли он этот пост, не сообщалось.

В августе по просьбе петербургских чиновников Скипский провел «Что? Где? Когда?» для молодежи.

1 ноября Скипский поучаствовал в телевизионной версии игры в составе команды Балаша Касумова.

Polit.ru

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