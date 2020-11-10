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Оскандалившийся знаток ЧГК работает с детьми дальше
По инф. polit.ru   
10 Ноября 2020 г.
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Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский продолжает тренировать школьников, несмотря на обвинения в домогательствам к несовершеннолетним ученицам. Мы рассказывали об этой гнусной истории...

Игрок ЧГК Михаил Скипский продолжил работать с детьми после обвинений в домогательствам к школьницам

Бывший ученик Скипского, который не захотел раскрывать свое имя, сообщил, что с 2017 года знаток тренирует школьную команду петербургского физико-математического лицея № 366 под названием «Чорты». Скипский не прекратил тренировки со школьниками после скандала с его участием.

Издание «Медуза» со ссылкой на анонимные источники и руководство школы пишет, что Скипский скрывает это — он убирает свое имя из таблиц с результатами турниров. Школьники продолжают с ним заниматься ради победы, а из родители подписали «отказ от претензий». В документе указано, что родители не против того, чтобы Скипский зачитывал их детям вопросы через Zoom — тренировки сейчас проходят онлайн из-за эпидемии ковид.

Директор лицея № 366 Татьяна Цветкова подтвердила «Медузе», что Скипский тренирует «Чортов». «Через Zoom, я думаю, он никого не совратит», — заявила Цветкова. Она также сказала, что не верит обвинениям, выдвинутым против Скипского.

  • 22 июля журналистка The Bell Екатерина Аренина рассказала, что, когда ей было 15 лет, игрок клуба «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой. В это время он вел географию в ее классе.

Екатерину поддержали другие бывшие ученицы Скипского. Они рассказали, что преподаватель трогал их за интимные места.

27 июля игроки «Что? Где? Когда?» отправили в Международную ассоциацию клубов (МАК) открытое письмо, в котором попросили отстранить от работы с детьми Михаила Скипского после обвинений в домогательствах.

28 июля президент МАК Андрей Козлов рассказал, что Скипский добровольно вышел из комиссии Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью. Он также занимает должность главы оргкомитета школьного чемпионата России по ЧГК, покинул ли он этот пост, не сообщалось.

В августе по просьбе петербургских чиновников Скипский провел «Что? Где? Когда?» для молодежи.

1 ноября Скипский поучаствовал в телевизионной версии игры в составе команды Балаша Касумова.

Polit.ru

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