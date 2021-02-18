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Школьница из Читы, которую застрелил сосед, перед смертью записала видео
По инф. rosbalt.ru   
18 Февраля 2021 г.
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В Сети появилось видео, которое девятилетняя девчушка из Читы записала за несколько минут до смерти.  «У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает… мне страшно», — произносит девочка. По ее словам, в квартире с ней были младший и старший братья.

Школьница из Читы, которую застрелил сосед, перед смертью записала видео

Напомним, 32-летний сосед по лестничной площадке выстрелил в дверь, где жила девочка с семьей. Это произошло после ссоры по причине шумных ремонтных работ в квартире погибшей, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Рабочие, выполнявшие ремонтные работы, тоже были еще в квартире на момент ЧП, а папа девочки был в магазине.

Следователи опубликовали кадры с места событий. На видео — подъезд дома, отверстие в простреленной двери, работа сотрудников следствия. Попал в объектив и сам подозреваемый — крупный мужчина в домашних тапках и наручниках. Ему уже предъявили обвинение в убийстве ребенка.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Следователи будут ходатайствовать об изолировании обвиняемого от общества.

Ссора между соседями только на первый взгляд безобидны. На самом деле никогда не знаешь, насколько далеко все может зайти, насколько адекватен твой сосед и не висит у него на стене ружье. Тому в подтверждение - следующие заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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