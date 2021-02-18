Школьница из Читы, которую застрелил сосед, перед смертью записала видео

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
В Сети появилось видео, которое девятилетняя девчушка из Читы записала за несколько минут до смерти. «У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает… мне страшно», — произносит девочка. По ее словам, в квартире с ней были младший и старший братья.
Напомним, 32-летний сосед по лестничной площадке выстрелил в дверь, где жила девочка с семьей. Это произошло после ссоры по причине шумных ремонтных работ в квартире погибшей, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Рабочие, выполнявшие ремонтные работы, тоже были еще в квартире на момент ЧП, а папа девочки был в магазине.
Следователи опубликовали кадры с места событий. На видео — подъезд дома, отверстие в простреленной двери, работа сотрудников следствия. Попал в объектив и сам подозреваемый — крупный мужчина в домашних тапках и наручниках. Ему уже предъявили обвинение в убийстве ребенка.
Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Следователи будут ходатайствовать об изолировании обвиняемого от общества.
Ссора между соседями только на первый взгляд безобидны. На самом деле никогда не знаешь, насколько далеко все может зайти, насколько адекватен твой сосед и не висит у него на стене ружье. Тому в подтверждение - следующие заголовки:
Сложнейшие хирургические операции, где задействованы не только доктора, но и роботы-ассистенты, проводятся с 2007 года. Плюс таких операций – в меньшей травматичности, а минус – в высокой стоимости. В России первый робот помог провести операцию в 2013 году. Так чем же превосходят эти «железные доктора» нас, людей?
В Сети появилось видео, которое девятилетняя девчушка из Читы записала за несколько минут до смерти. «У нас там сосед, он пьяный. Он, короче, стучится к нам в дверь, всю ломает… мне страшно», — произносит девочка. По ее словам, в квартире с ней были младший и старший братья.
Кошмарный случай произошел в Тверской области - 31-летний мужчина выбросил своего пятилетнего ребенка с балкона третьего этажа. Мальчик упал на козырек магазина в снег, остался жив, но получил ушиб шеи.
Для православных людей крещение ребенка является чем-то само собой разумеющимся. Но если задуматься – какой смысл в крещении? Может быть, предоставить человеку самому сделать выбор, когда он достигнет сознательного возраста?
Иногда бывает так, что дети, которые берут в детдома и дают им билет в счастливую жизнь, приемным родителям оказываются не нужны. Не сживаются вместе, не могут найти точки соприкосновения. Именно так случилось в одной семье из Петербурга. У малышей было все - кроме любви и внимания мамы и папы.
В Москве скончался прославленный актер Андрей Мягков. Любимцу россиян, известному по ролям в кинокартинах «Ирония судьбы, или с легким паром» и «Служебный роман» было 82 года. Мало кто знает, но Мягков также увлекался живописью и написал несколько детективов.
Фермеров не устраивают условия работы с торговыми сетями: с поля морковь они продают по 25 рублей за кг, а на прилавке - она уже 50 рублей. Переработчики рыбы жалуются на то, что отпускные цены на минтай снизились до уровня 2013 года, но в магазины он доходит через несколько посредников, и цены не снижаются. Так кому же мы обязаны такими конскими накрутками цен на продукты?
Коллекционирование монет – это поистине увлекательное занятие. Кто-то занимается этим исключительно в предпринимательских целях (собирает коллекцию, чтобы в дальнейшем продать). Для кого-либо это обычное хобби, которое влечёт и манит.
Штраф за повреждение подснежников в национальных парках Турции повысили с этого года до 80 465 лир (около 848 тысяч рублей) за одно растение (ранее он составлял 73,7 тысячи лир). Если же будет доказано, что первоцветы собирали в коммерческих целях, сумма штрафа увеличится втрое. (В какой-то степени и нам стоило бы взять на вооружение пример Турции, тогда бы люди бережнее относились к растениям, особенно, краснокнижным. - прим. МГ.)
Не только молодежь хочет переехать за границу. Многие пенсионеры, которые имеют достаточное количество средств, стремятся улучшить свое жилищное положение. На пенсии отлично жить у моря, можно, к примеру, выбрать турецкое побережье, если вы хотите жить за рубежом.
В ковидном госпитале Хабаровска «потеряли» 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Старику стало плохо ночью, и «скорая помощь» отвезла его в городскую больницу № 10. Сутки спустя мужчину выписали, и он ушел, не дождавшись дочери, которая должна была его встретить.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетовала на то, что в интернете распространяется ложная информация о том, что она якобы получает огромную пенсию - 450 тысяч рублей. а на самом деле? Если верить госпоже Матвиенко, то всего ничего — 25 тысяч рублей.
Общее увеличение цен в России коснулось и такой сферы, как ритуальные услуги. Ирина Мельник, директор по маркетингу АО «Честный Агент», рассказала, чем обусловлено подорожание ритуальных услуг и назвала несколько способов не переплатить за изготовление и установку памятника.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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