Кошмарно: сосед выстрелил в дверь и убил ребенка

Трагический инцидент произошел в Забайкалье. Ссора между соседями закончилась тем, что застрелили девятилетнюю девочку.

Как сообщает региональный Следственный комитет, о случившемся стало известно 17 февраля вечером около половины шестого: житель Железнодорожного района города после ссоры с соседями по лестничной площадке выстрелил в их дверь и убил ребенка.

«Следователи и полицейские работают на месте происшествия. Также прибыли криминалисты из аппарата регионального следственного управления. Проводится осмотр, изымаются вещдоки», — передает пресс-служба ведомства.

Подозреваемого уже задержали (это местный житель 1988 года рождения), в ближайшее время его допросят. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Краевая прокуратура также подключилась к расследованию: там проверят, легально ли мужчина владел огнестрельным оружием. А также оценят работу органов, ответственных за контроль лицензионный-разрешительной деятельности.

Ссора между соседями только на первый взгляд безобидны. На самом деле никогда не знаешь, насколько далеко все может зайти, насколько адекватен твой сосед и не висит у него на стене ружье. Тому в подтверждение - следующие заголовки:



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