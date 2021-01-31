Школьника отправили к наркологу из-за селфи с бокалом шампанского

В Ноябрьске семью школьника поставили на учет из-за новогоднего селфи подростка с бокалом шампанского. Пост в Instagram увидели местные чиновники.

Родители ребенка дали ему попробовать шампанское в Новый год и на Рождество. За это в отношении взрослых возбудили административное дело и оштрафовали на 10 тыс. рублей. Всю семью поставили на профилактический учет.

Сам подросток будет посещать нарколога. Такое решение приняла комиссия по делам несовершеннолетних.

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В российском законодательстве предусмотрено наказание за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков. Взрослых могут привлечь как к административной (6.10 КоАП), так и к уголовной (ст. 151 УК РФ) ответственности. Административная ответственность предполагает штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Сумма штрафа возрастает до 4-5 тыс. рублей, если алкоголь ребенку предлагает родитель или опекун.

Polit.ru

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