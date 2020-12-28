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Детское шампанское — безобидный атрибут праздника или все-таки нет?

По инф. Российской газеты   
28 Декабря 2020 г.
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Запретить производство и продажу детского шампанского — с такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. Соответствующее обращение общественник направил главе Минпромторга Денису Мантурову.

Детское шампанское — безобидный атрибут праздника или все-таки нет?

По мнению Хамзаева, безобидный, на первый взгляд, напиток способствует психологическому приобщению детей к алкоголю.

«Каждый год в преддверии празднования Нового года в России отмечается резкий кратный рост продажи алкогольной продукции, что влечет за собой тяжелые социальные последствия. В отдельных субъектах эти объемы вырастают в 8-12 раз. К сожалению, новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей», — говорится в обращении Хамзаева.

Родители, обращает внимание он, не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. Общественник приводит данные результатов исследования команды специалистов из Московского института психоанализа, согласно которым, наличие на семейных праздниках детского шампанского «размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности».

«Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя… До Нового года предлагаю, во-первых, провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским. Во-вторых, принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции», — говорится в обращении.

Так ли действительно безобидно детское шампанское? На протяжении десятков лет родители покупают своим детям этот напиток и ставят его на стол. По сути дела, это простая газировка (которая, кстати, довольно-таки вредна сама по себе). И если ребенок вместе со взрослыми выпьет стаканчик, то ничего страшного точно не случится. В конце концов, самое главное - это показать детям (да и внукам), что употребление алкоголя - это тоже искусство, и всегда достаточно сделать несколько глотков.

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