Детское шампанское — безобидный атрибут праздника или все-таки нет?

Запретить производство и продажу детского шампанского — с такой инициативой выступил член Общественной палаты РФ, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. Соответствующее обращение общественник направил главе Минпромторга Денису Мантурову.

По мнению Хамзаева, безобидный, на первый взгляд, напиток способствует психологическому приобщению детей к алкоголю.

«Каждый год в преддверии празднования Нового года в России отмечается резкий кратный рост продажи алкогольной продукции, что влечет за собой тяжелые социальные последствия. В отдельных субъектах эти объемы вырастают в 8-12 раз. К сожалению, новогодняя традиция большого застолья не обходится без негативного вовлечения в процесс распития алкоголя детей», — говорится в обращении Хамзаева.

Родители, обращает внимание он, не осознают психологический фактор вовлечения детей в субкультуру употребления алкоголя. Общественник приводит данные результатов исследования команды специалистов из Московского института психоанализа, согласно которым, наличие на семейных праздниках детского шампанского «размывает границу дозволенного от недозволенного, притупляет чувства ребенка к безопасности».

«Родители, покупая детям детское шампанское, необдуманно программируют их к потреблению алкоголя… До Нового года предлагаю, во-первых, провести кампанию по информированию широкой общественности с целью прекратить рекламу алкоголя в детской среде со стороны родителей и розничных сетей, недопустимо склонять детей отмечать Новый год с шампанским. Во-вторых, принять оперативные меры по запрету производства и продажи детского шампанского и другой имитирующей алкоголь детской продукции», — говорится в обращении.

Так ли действительно безобидно детское шампанское? На протяжении десятков лет родители покупают своим детям этот напиток и ставят его на стол. По сути дела, это простая газировка (которая, кстати, довольно-таки вредна сама по себе). И если ребенок вместе со взрослыми выпьет стаканчик, то ничего страшного точно не случится. В конце концов, самое главное - это показать детям (да и внукам), что употребление алкоголя - это тоже искусство, и всегда достаточно сделать несколько глотков.

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