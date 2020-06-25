Сергей Мирошниченко расскажет об истории русских тюрем

Переезд «Крестов» вдохновил документалистов на съемки цикла об истории русских тюрем. Над фильмом о знаменитом СИЗО сейчас работает продюсер Сергей Мирошниченко.

«Я в качестве продюсера готовлю цикл документальных фильмов об истории русских тюрем. На нашей студии "Остров" создали замечательную работу "Кресты", ее уже отобрали на Варшавский кинофестиваль, где состоится европейская премьера. Это фильм с современными героями и экскурсом в историю», – рассказал режиссер.

Снять фильм «Кресты» вдохновил режиссера Ангелину Голикову переезд петербургской тюрьмы на новое место. По словам Мирошниченко, создание цикла об истории тюрем планируется обсуждать с одной из интернет-платформ. Часть серий цикла также снимет Голикова.

Отметим, что также документалист Мирошниченко продолжает работу над проектом «Рожденные в СССР», героями которого станут 35-летние. По его словам, в фильме будет эпизод, посвященный коронавирусу

«Кресты» – один из старейших в стране следственных изоляторов, находившихся на берегу Невы в центральной части города. В 2017 году тюрьма переехала в новый комплекс в Колпино. По официальный данным, в стенах «Крестов» в разные годы содержались Лев Троцкий, Лев Гумилев, маршал Константин Рокоссовский и другие известные личности.

Другие новости из культурной сферы - по ссылке.

По инф. portal-kultura.ru

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...