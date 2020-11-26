Сапожник – профессия благородная!

26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров, которые шьют и ремонтируют наши любимые сапоги и туфельки.

Изготовление обуви и её починка – очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом, причём весьма нелёгким. Ведь сапожникам, или башмачникам, приходилось шить все виды обуви вручную – от тапочек до сапог. Поэтому не удивительно, что их профессия считалась одной из самых востребованных. А искусные сапожники, чья обувь считались практически произведениями искусства, были вообще на «вес золота».

С годами многие ремесла прошли процесс механизации и «становления» на промышленные рельсы, в том числе и данная отрасль. Сегодня дело, связанное с искусством изготовления обуви различных назначений, видов, категорий и аксессуаров для неё для всеобщего использования, называется обувной промышленностью, которая направлена на удовлетворение потребностей широких слоёв населения. Компании – производители обуви – выпускают огромное многообразие обувной продукции из самых разных материалов – кожа, дерево, резина, пластик, джут, ткань и другие.

Изготовление же мастерами обуви вручную в наши дни постепенно исчезает, уступая место большим компаниям. Такую роскошь, как кустарное производство, могут позволить себе лишь некоторые известные бренды с историей в не одну сотню лет.

Но любая обувь, даже сделанная на индустриальном производстве, может многое рассказать о своём «хозяине». Ведь её внешний вид (стиль, материал, отделка, цвет, бренд, состояние) – давно стали объектом пристального внимания многих людей при подборе гардероба. Например, кто-то готов терпеть любые неудобства при ходьбе ради пафоса, гоняясь за модными обувными новинками, кто-то даже не смотрит на лейблы, для них главным критерием выбора является комфорт, а кто-то никогда не откажется от вечной классики…

Всё же за станками и операционными линиями на обувном производстве стоят люди, а ещё ранее дизайнеры создают эскизы новых моделей. Но есть ещё одна «специализация» данной профессии, без которой нам ну никак не обойтись в современной жизни. Отлетела набойка, сломался каблук, стерлась или отпала подошва, оторвался хлястик, сломался замок на сапоге… – и вот мы уже спешим за помощью к сапожнику. Кстати, за всю многовековую историю данной профессии, именно работа специалиста, который ремонтирует обувь, мало чем изменилась (только если инструменты стали более совершенными) – главную роль в данном деле, по-прежнему, играют не технологии, а мастерство исполнителя.

Хотя слово «сапожник» сегодня в нашей речи встречается редко, чаще – «обувщик» или «мастер по ремонту обуви», но суть не изменилась – этот мастер не просто ремонтирует обувь (один из важнейших предметов нашего гардероба), но буквально дарит ей вторую, а то и третью, жизнь. Вот поэтому труд сапожников во все времена остаётся почётным и востребованным. К тому же про данную профессию есть немало поговорок: «Сапожник без сапог», «У сапожника башмаки всегда худые», «Что б то был за сапожник, если б на одну колодку все сапоги шил», «Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник» и другие.

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