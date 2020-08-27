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Самый пожилой японец умер в возрасте 110 лет
|По инф. Российской газеты
|27 Августа 2020 г.
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В Японии в возрасте 110 лет умер самый пожилой житель страны.
Мужчина по имени Мотои Фукуниси провел свои последние годы в одном из городов префектуры Ибараки в восточной части острова Хонсю, сообщает телерадиокомпания NHK. По некоторым данным, он долгое время проработал школьным учителем, после чего руководил детским садом.
Теперь самым возрастным японцем стал Микидзо Уэда из города Нара. В настоящее время ему также 110 лет.
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