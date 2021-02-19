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Россияне выбрали идеального мужчину среди литературных героев. В общем зачете среди персонажей отечественных и зарубежных произведений победил Ретт Батлер («Унесенные ветром»), за него голоса отдали 34% пользователей книжного сервиса MyBook. В тройке лидеров также Мистер Дарси («Гордость и предубеждение») и Грей («Алые паруса»).
Мужчинам есть повод призадуматься. Две трети опрошенных (большинство из них, конечно, женщины) признались, что литература сильно повлияла на их представления об идеальном партнере.
Если посмотреть на первую тройку идеальных мужчин — Ретт Батлер, Мистер Дарси и Грей — то разрыв между ними минимальный, буквально считанные доли процента. И их уверенно нагоняют два блестящих детектива — Шерлок Холмс, чьи приключения описаны в культовых произведениях Артура Конан Дойля (28,8%), и Эраст Фандорин (26,6%) — легендарный персонаж романов Бориса Акунина.
Если же обратиться к отечественной литературе, то компанию Грею и Фандорину составили князь Андрей Болконский («Война и мир»), Мастер («Мастер и Маргарита») и Владимир Дубровский («Дубровский»).
Григорий Печорин («Герой нашего времени») и Евгений Онегин («Евгений Онегин») вполне логично заняли свои места в десятке самых привлекательных мужчин-персонажей. А вот появление в топ-10 Руслана («Руслан и Людмила»), Остапа Бендера («12 стульев») и Пьера Безухова («Война и мир») заставляет задуматься о критериях настоящего мужчины. Интересно, что в десятке лидеров оказалось сразу три героя Александра Пушкина и два персонажа Льва Толстого.
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Самым привлекательным литературным героем назвали Ретта Батлера
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