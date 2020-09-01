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С небольшим долгом стать банкротом можно теперь и без суда
По инф. rosbalt.ru   
01 Сентября 2020 г.
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Граждане РФ с долгами от 50 до 500 тыс. рублей с 1 сентября смогут проводить процедуру личного банкротства во внесудебном порядке через МФЦ.

Граждане РФ смогут объявлять себя банкротами без суда

Этой возможностью смогут воспользоваться должники, у которых судебные приставы не обнаружили имущества и вернули исполнительный лист взыскателю. Других условий для желающих заявить о личном банкротстве не ставится.

В заявлении на банкротство гражданин должен будет перечислить известных ему кредиторов и размер обязательств перед ними. Предусматривается возможность перевода банкротства в суд в тех случаях, когда должник занизил размер долга или не указал в своем заявлении всех кредиторов.

Процедура будет бесплатной для граждан и станет дешевым ускоренным аналогом для существующего в настоящее время банкротства через суд.

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Зачастую человек идет в банк от безысходности и берет хоть какую-то копеечку на жизнь. И банки охотно выдавали деньги. Только вот столкнулись с тем, что возвращать их заемщики не спешат. Кто-то предпочитает банкротом стать, кто-то просто надеется на то, что долги сами собой растают, что, конечно, очень глупо. В конечном итоге банки теряют деньги, а человек получает головную боль в виде звонков коллекторов. Но то, что теперь при небольшой сумме долга стать банкротом и избавиться от проблем станет проще, не может не радовать.

По инф. rosbalt.ru

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