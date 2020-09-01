С небольшим долгом стать банкротом можно теперь и без суда

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Этой возможностью смогут воспользоваться должники, у которых судебные приставы не обнаружили имущества и вернули исполнительный лист взыскателю. Других условий для желающих заявить о личном банкротстве не ставится.
В заявлении на банкротство гражданин должен будет перечислить известных ему кредиторов и размер обязательств перед ними. Предусматривается возможность перевода банкротства в суд в тех случаях, когда должник занизил размер долга или не указал в своем заявлении всех кредиторов.
Процедура будет бесплатной для граждан и станет дешевым ускоренным аналогом для существующего в настоящее время банкротства через суд.
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