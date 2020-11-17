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Русский музей покажет горы Николая Рериха

По инф. portal-kultura.ru   
17 Ноября 2020 г.
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Русский музей представит выставку «Николай Рерих. В поисках Шамбалы».

Русский музей представит выставку «Николай Рерих. В поисках Шамбалы»

Экспозиция продлится до 9 марта 2021 года, сообщили в пресс-службе музея.

Выставка «Николай Рерих. В поисках Шамбалы» открылась в Корпусе Бенуа. На экспозиции представлены произведения так называемого «русского периода» творчества Рериха, станковые полотна и натурные этюды индийского периода жизни мастера 1930 -1940-х годов.

В первой части экспозиции представлены ранние произведения художника. В 1910-м Рерих создал цикл декоративных панно «Богатырский фриз», украсивший интерьер частного дома жителя Санкт-Петербурга Филадельфа Бажанова. Главными персонажами картин художника стали герои русских былин Микула Селянинович, Илья Муромец и Садко.

На экспозиции демонстрируются и театральные работы художника, который оформлял «Половецкий стан» для оперы Александра Бородина «Князь Игорь» (1909). Декорации имели невероятный успех у зрителей, критиков и прессы. Подлинными шедеврами мировой сценографии признаны декорации и костюмы к постановкам драмы Генриха Ибсена «Пер Гюнт» (1912, Московский художественный театр) и балету Игоря Стравинского «Весна священная» (1913), а художественное оформление оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» было с триумфом встречено в Чикаго.

Художник хорошо знал труды представителей «русского космизма» (Николай Федоров, Владимир Соловьев, Константин Циолковский), вместе с ними искал ответы на вечные вопросы бытия («Веления неба», 1915) и мечтал о путешествии на Восток, которое вынужденно откладывал годами. В результате революционных событий в России Рерих оказался за рубежом. После серии персональных выставок в разных странах мастеру удалось попасть в Индию в 1923 г. С 1925-го по 1928-й Рерих предпринял экспедицию по труднодоступным районам Индии, Монголии и Тибета. Как и представители русского космизма, он искал следы загадочной Шамбалы. В поисках новой информации, в том числе и о Шамбале, экспедиции Рериха прошли сотни километров, а тема Шамбалы все глубже проникала в его творчество.

Живопись этих лет широко представлена на монографической выставке: пейзажи, изображающие ледники Каракорума, снега Алтая, каменистые уступы Тибетского нагорья, Гималаи, горные озера. Рерих оставил удивительное живописное наследие, в котором отразились его философия, любовь к Востоку и вера в высшие силы, защищающие людей.

Рерихом был основан Институт Гималайских исследований «Урусвати» (от санскритского «Утренняя заря»), задуманный как научно-исследовательское учреждение по комплексному изучению материалов, собранных в экспедициях. Основная часть живописных произведений этого периода была передана Русскому музею сыном художника Юрием Николаевичем в 1960-м году. Эти картины и этюды в большом объеме демонстрируются на выставке — «Эверест (Джомолунгма)», 1935 (6?); «Ступа. Ладак», 1937; «Чату-Гомпа. Тибет», 1940.

Завершающая часть экспозиции посвящена поздним работам мастера. В 1930-1940-е было создано множество горных пейзажей и станковых произведений религиозно-философского содержания, а также написаны литературные эссе и очерки. Исключение составили несколько картин на темы русской истории и мифологии («Борис и Глеб» (1942), «Поход Игоря» (1942), «Единоборство Мстислава с Редедей» (1943)), созданные во время Второй мировой войны. Картина «Партизаны» (1943) написана на реальный сюжет из советской действительности, о которой художник мог знать только из газет, но Рерих всегда помнил о Родине, выписывал прессу, слушал радио, вел обширную переписку, публиковал очерки в поддержку родной страны.

Уже после победы Рерих написал символическое полотно «Помни!» (1947). В нем нет ничего, напоминающего о войне, но есть образы и темы, волновавшие художника всю жизнь.

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