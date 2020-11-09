Новый президент США поотменяет указы Трампа и вообще орешек он еще тот

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
Демократ Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США. В новом качестве он выступил с обращением к нации с трибуны в Уилмингтоне, штат Делавэр.
«Мы выиграли выборы с максимальным количеством голосов — 74 млн», — заявил он.
Байден добавил, что хочет стать президентом, который «будет объединять, а не разъединять».
«Настало время оставить в прошлом грубую риторику, снизить температуру, посмотреть друг на друга снова, прислушаться к друг другу», — обратился он к сторонникам Дональда Трампа.
Тем не менее, Байден намерен сразу после инаугурации отменить несколько указов своего предшественника, пишет The Washington Post. Речь идет о возвращении США к Парижскому соглашению по климату, а также отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения, отмене запрета на иммиграцию и других распоряжений.
Один из первых шагов Байдена на новом посту будет созыв рабочей группы по коронавирусе.
Выборы президента США состоялись 3 ноября. Основными претендентами на победу были действующий президент Дональд Трамп и демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Подсчет голосов избирателей продолжался несколько дней. Вечером 7 ноября ряд ведущих американских телеканалов объявили, что, по их подсчетам, Байден набирает достаточно голосов для победы. Действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.
Страшные цифры: по данным полиции, в первом полугодии 2020 года родители и другие члены семьи совершили 1,5 тысячи преступлений против жизни и здоровья своих детей. (А ведь за каждой цифрой стоит поломанная судьба ребенка... прим. МГ.)
Мелания Трамп может развестись с пока еще действующим президентом США Дональдом Трампом. Как пишет Daily Mail со ссылкой на бывшую помощницу семьи Омаросу Маниголт-Ньюман, первая леди задумалась о разводе после того, как огласили результаты прошедших в стране президентских выборов.
Появление крыс в доме приносит массу неудобств его владельцам. Они уничтожают всё вокруг себя и очень быстро размножаются. Кроме того, грызуны относятся к агрессивным животным и даже могут напасть на человека. Понять, что в доме появились крысы не так уж и сложно. Об этом может свидетельствовать специфический мышиный запах, который гораздо сильнее, чем от простых мышей. Они метят свою территорию, из-за чего появляется запах аммиака содержащийся в их моче. Следует обратить внимание на стены и плинтуса, где могут появиться ходы. Своими крепкими зубами они без труда делают себе норки, даже в плотных современных материалах.
Легенда французского кинематографа Катрин Денёв никогда не считала себя красавицей, но всё же собирала тысячи восторженных взглядов. Её чары пленили немало знаменитых режиссёров и актёров минувшего века.
Петербургские онкологи поделились неутешительными новостями: в последние пять лет лечить детей со злокачественными опухолями становится все труднее из- за нехватки ресурсов. При этом за 30 лет работы детского онкоотделения медикам удалось добиться колоссального прогресса в лечении маленьких пациентов.
В своих воспоминаниях о жизни эскимосов в 30 годах ХХ века исследователь Ушаков писал: «…Все едят руками… а у нас на острове – какую-нибудь кашу, едят без ложек. Кушанье выливается на «к'аютак'», и каждый погружает в него три пальца правой руки – указательный, средний и безымянный – и облизывает их. После насыщения хозяйка подает «вых'лъюк» – тряпку, и все вытирают губы и руки. Посуда, как правило, не моется»…
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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