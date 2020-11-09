Новый президент США поотменяет указы Трампа и вообще орешек он еще тот

Демократ Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США. В новом качестве он выступил с обращением к нации с трибуны в Уилмингтоне, штат Делавэр.

«Мы выиграли выборы с максимальным количеством голосов — 74 млн», — заявил он.

Байден добавил, что хочет стать президентом, который «будет объединять, а не разъединять».

«Настало время оставить в прошлом грубую риторику, снизить температуру, посмотреть друг на друга снова, прислушаться к друг другу», — обратился он к сторонникам Дональда Трампа.

Тем не менее, Байден намерен сразу после инаугурации отменить несколько указов своего предшественника, пишет The Washington Post. Речь идет о возвращении США к Парижскому соглашению по климату, а также отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения, отмене запрета на иммиграцию и других распоряжений.

Один из первых шагов Байдена на новом посту будет созыв рабочей группы по коронавирусе.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Основными претендентами на победу были действующий президент Дональд Трамп и демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Подсчет голосов избирателей продолжался несколько дней. Вечером 7 ноября ряд ведущих американских телеканалов объявили, что, по их подсчетам, Байден набирает достаточно голосов для победы. Действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.

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Polit.ru

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