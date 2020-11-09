ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Пользователей интернета возмутило пышное торжество в честь 53-летия Дмитрия Пескова в разгар эпидемии
-53-
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с размахом отметил свой 53-й день рождения. Как сообщают СМИ, пышная вечеринка состоялась в одном из дорогих заведений российской...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
Помощь семьям, телемедицина и ипотека: Путин дал новые поручения
2020-10-27-01-28-01
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
В будущем прописка россиянам станет не нужна
2020-10-15-03-21-49
Регистрация по месту жительства вскоре уйдёт в прошлое, так как все россияне получат цифровые идентификаторы личности.
Актриса Людмила Хитяева рассказала о своём браке с Валерием Леонтьевым
2020-10-18-15-49-01
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Новый президент США поотменяет указы Трампа и вообще орешек он еще тот

По инф. polit.ru   
09 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Демократ Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США. В новом качестве он выступил с обращением к нации с трибуны в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Байден объявил о своей победе на выборах и собирается отменить несколько указов Трампа

«Мы выиграли выборы с максимальным количеством голосов — 74 млн», — заявил он.

Байден добавил, что хочет стать президентом, который «будет объединять, а не разъединять».

«Настало время оставить в прошлом грубую риторику, снизить температуру, посмотреть друг на друга снова, прислушаться к друг другу», — обратился он к сторонникам Дональда Трампа.

Тем не менее, Байден намерен сразу после инаугурации отменить несколько указов своего предшественника, пишет The Washington Post. Речь идет о возвращении США к Парижскому соглашению по климату, а также отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения, отмене запрета на иммиграцию и других распоряжений.

Один из первых шагов Байдена на новом посту будет созыв рабочей группы по коронавирусе.

  • Выборы президента США состоялись 3 ноября. Основными претендентами на победу были действующий президент Дональд Трамп и демократ, бывший вице-президент Джо Байден. Подсчет голосов избирателей продолжался несколько дней. Вечером 7 ноября ряд ведущих американских телеканалов объявили, что, по их подсчетам, Байден набирает достаточно голосов для победы. Действующий президент Дональд Трамп намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах в судах.
Читайте также:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 