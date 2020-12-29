Российский миллиардер сравнил ипотеку с рабством. Хорошо сравнивать, когда денег навалом!

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Миллиардер Игорь Рыбаков, который по итогам уходящего года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, считает ипотеку «видом современного рабовладения». Об этом он заявил в обращении на своем YouTube-канале.
«Они (заемщики — ред.) мало того, что сами становятся рабами этой банковской системы, они еще и детей своих приучают к тому, что рабом быть — а как еще, вот мы так живем», — указал бизнесмен.
«На самом деле, страшное здесь другое: за время, когда ты привязан к этой плантации (ипотеки — ред.), ты начинаешь испытывать страхи потери рабочего места, потери кредитной репутации, ты в принципе начинаешь так зависеть от этой плантации от этих выплат, что ты перестаешь думать рационально, так, как тебе выгодно, ты становишься зависимым», — предупредил Рыбаков.
В минувшую пятницу президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» посчитал нецелесообразным продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% после ее запланированного окончания с 1 июля 2021 года.
При этом Греф заявил, что Сбербанк подготовил и направил Центробанк РФ и правительству предложения по тому, как можно сгладить ситуацию на ипотечном и жилищном рынке после окончания программы, сообщает «Финмаркет».
Между тем еще в конце октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин допускал возможность дальнейшего продления программы льготной ипотеки под 6,5% — и после 1 июля 2021 года.
Месяцем позже в беседе с журналистами он также заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках, поскольку без этого «развитие страны и реализация нацпроектов невозможны». «Как отвечающий за отрасль буду отстаивать право и буду доказывать, что ипотеку надо продлевать и дальше», — заверил вице-премьер.
В то же время он признал, что в России наблюдается рост цен на жилье — в среднем на 5-10%. «Жилье подорожало из-за того, что мы перешли на счета эскроу. Второе — курсовая разница на рынке присутствует. Третье — пандемия серьезно повлияла на трудовые ресурсы. Несколько миллионов трудовых ресурсов из стран Азии уехали домой и не вернулись. Это все ложится в стоимость жилья», — пояснил Хуснуллин.
До этого, 27 октября, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым пролонгировал до 1 июля 2021 года срок действия программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. «Льготная ипотека выдается на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн рублей. Для других регионов — 6 млн рублей», — говорилось в сообщении на сайте кабмина.
Добавим, что, по данным Росстата, за ноябрь 2020 года было введено 8 млн кв. метров жилья, что на 2,9% превышает результат аналогичного периода прошлого года. В октябре показатель поднялся в годовом сопоставлении на 2% после роста на 12,9% в сентябре.
В целом за 11 месяцев текущего года в России было построено 60 млн кв. м (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства), что на 4,6% меньше, чем годом ранее.
Увы, но как ипотеку не назовешь - рабство или нет - но для многих (даже для большинства) семей она является единственным способом приобрести жилье. Люди, которые получают по 30 тысяч рублей в месяц, просто не имеют возможности накопить себе денег на покупку квартиры, вот и отдают каждый месяц платежи в треть (в лучше случае) своей зарплаты. И платить им так лет 15-20, при этом, конечно, приходится себя во многом ограничивать. Только все равно выхода-то другого нет, ведь не всем миллиардерами быть...
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