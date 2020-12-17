Российских чиновников начнут штрафовать за оскорбление людей

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит штрафы для чиновников и должностных лиц за оскорбление граждан, сообщается на сайте нижней палаты.
Поправки решили внести в статью 5.61 КоАП «Оскорбление». Теперь это понятие расширят. Сейчас определение «оскорбление» подразумевает унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. После внесения поправок под понятие попадет и унижение, которое противоречит общепринятым нормам морали и нравственности.
Людей, находящихся на государственной или муниципальной должности, за оскорбления будут штрафовать от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Также возможна дисквалификации до одного года. За повторное нарушение штраф выпишут от 100 тыс. до 150 тыс. рублей или назначат дисквалификацию до двух лет.
Законопроект, расширяющий понятие «оскорбление», внесли в Госдуму в мае. Авторами стали член Совета Федерации Андрей Турчак и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Депутаты Госдумы 14 декабря направили на рассмотрение законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Такие меры предложили ввести, поскольку многие сайты не имеют статуса СМИ, но располагают большой аудиторией.
Российские чиновники очень уж часто, что называется, "теряют берега": пренебрежение к людям, чванство - прут как из ведра. И только огласка способна создать вокруг подобных проявлений атмосферу нетерпимости. А то, что за такое хамство будет наказание - это хорошо, возможно, тогда стоящие у власти будут повежливее с людьми разговаривать. Напомним наши заголовки о случаях неподобающего поведения среди людей у власти:
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что миру грозит сильнейший за 80 лет экономический кризис. Такой прогноз дал глава международной организации, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии.
В отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального участвовали восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики спецслужбы, следует из совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.
Стамбульские власти запустили проект под лозунгом «Пусть никто не останется снаружи. Давайте приютим их». В рамках этой инициативы губернатор провинции Стамбул, главы районов мегаполиса и благотворительные организации призывают отели приютить бездомных.
Онлайн-сервисы продолжают показывать многосерийные новинки с толком, чувством и расстановкой — по одной серии в неделю, дабы подольше держать зрителя в напряжении. Нестандартные сюжетные ходы, вроде отказа от деления на «черное» и «белое» и обязательного хэппи-энда, зачастую сводящего на нет значимость всех перипетий и испытаний, несомненно заслуживают похвалы. Другое дело, что авторы, поймавшие волну альтернативного контента, рискуют понемногу прийти к той же проблеме, что и в мэйнстриме: однообразию и предсказуемости.
В ходе визита в Рязань писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, состоялось открытие градозащитной мастерской Есенин-центра под эгидой «Культурного фронта» и его проекта по спасению деревянной Рязани.
На минувшей неделе Владимир Путин обнаружил, что цены в стране выросли даже на те продукты, которые никак не связаны с трудностями, доставляемыми пандемией. И потребовал исправить ситуацию в течение недели.
После того, как в театрах ввели более жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса и разрешили заполнять зрительные залы лишь на 25 процентов, в Большом театре все билеты на спектакли раскупаются буквально за полтора — два часа.
Жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан вводятся 16 декабря в Германии и продлятся все новогодние праздники. Необходимость новых мер вызвана высоким уровнем угрозы массового распространения коронавируса в стране.
Кто пальмы выращивает дома, кто денежное дерево, кто лимоны. А некоторые люди хотят, чтобы в их доме рос эвкалипт. На сегодняшний день известно около 700 видов такого растения, для домашнего же выращивания растения подойдут не все эти сорта, а примерно полсотни из них. Где приобрести такое растение? В цветочном магазине, конечно, можно найти также и предложения купить эвкалипт оптом.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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