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Российских чиновников начнут штрафовать за оскорбление людей
По инф. polit.ru   
17 Декабря 2020 г.
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который вводит штрафы для чиновников и должностных лиц за оскорбление граждан, сообщается на сайте нижней палаты.

Российских чиновников начнут штрафовать за оскорбление людей

Поправки решили внести в статью 5.61 КоАП «Оскорбление». Теперь это понятие расширят. Сейчас определение «оскорбление» подразумевает унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме. После внесения поправок под понятие попадет и унижение, которое противоречит общепринятым нормам морали и нравственности.

Людей, находящихся на государственной или муниципальной должности, за оскорбления будут штрафовать от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Также возможна дисквалификации до одного года. За повторное нарушение штраф выпишут от 100 тыс. до 150 тыс. рублей или назначат дисквалификацию до двух лет.

Законопроект, расширяющий понятие «оскорбление», внесли в Госдуму в мае. Авторами стали член Совета Федерации Андрей Турчак и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутаты Госдумы 14 декабря направили на рассмотрение законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете. Такие меры предложили ввести, поскольку многие сайты не имеют статуса СМИ, но располагают большой аудиторией.

Российские чиновники очень уж часто, что называется, "теряют берега": пренебрежение к людям, чванство - прут как из ведра. И только огласка способна создать вокруг подобных проявлений атмосферу нетерпимости. А то, что за такое хамство будет наказание - это хорошо, возможно, тогда стоящие у власти будут повежливее с людьми разговаривать.

Напомним наши заголовки о случаях неподобающего поведения среди людей у власти:

Polit.ru

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